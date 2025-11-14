Великобритания и Украйна започват прозводство на дронове прехващачи

Обединеното кралство започва производството на усъвършенствани дронове прехващачи за ПВО на Украйна като част от партньорство за споделяне на технологии между двете страни, съобщи британското правителство. Информацията бе потвърдена и от украинската страна.

"Нашите украински приятели споделят технологията и интелектуалната собственост с Великобритания - а ние от своя страна ще я доразвием и ще преминем към масово производство, за да доставяме хиляди прехващачи обратно в Украйна всеки месец“, каза министърът на отбраната Джон Хийли.

Системата, известна като Project Octopus, беше обявена за пръв път през септември като част от по-широкия план за промишлено сътрудничество между Обединеното кралство и Украйна, представен от премиера Киър Стармър и министъра на отбраната Джон Хийли. Тя е част от усилията на правителството да подкрепи както британската индустрия, така и отбранителните способности на Украйна срещу руските атаки.

Според Министерството на отбраната Octopus е проектиран като въздушен дрон–прехващач, способен да поразява и унищожава вражески дронове и ракети, преди да достигнат целите си. Платформата е замислена като по-евтина и по-бърза за производство алтернатива на традиционните ракети за ПВО, които са използвани в големи количества по време на масираните руски удари по украинските градове.

Стармър определи инициативата като „исторически момент“, който обединява британската и украинската отбранителна индустрия, за да „доставя най-съвременни дронове за противодействие на руската агресия“. Хийли заяви, че планът показва стремежа на правителството да „ускори нашата водеща в света отбранителна индустрия“, като същевременно укрепи заетостта и промишления капацитет във Великобритания.

Фазата на производство ще се осъществява на различни места във Великобритания, като целта на правителството е да се произвеждат хиляди дронове месечно за Украйна.

Програмата е първата по рода си, която свързва британския и украинския отбранителен сектор в устойчиво съвместно производство.

"Украйна и Великобритания ще произведат 1 000 дрона Octopus в рамките на експеримент, след което производството ще бъде разширено", съобщи Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност на Украйна. Тези дронове се използват за прeхващане на руските Shahed. Военният министър Денис Шмигал съобщи, че Octopus са ефективни през нощта, при заглушаване и на ниска височина.

"Дронът прехващач Octopus е първият украински боен дрон, който ще се произвежда в страна от НАТО", допълни Умеров.

„Започваме с експеримент. Тоест експериментално ще произведем до 1000 дрона. А след това ще разширяваме производството до количествата, които са ни необходими - каза той. - Ние вече започваме и това е важен пробив. Защото това е чувствителна технология. Контролът върху тези чувствителни технологии ще бъде при нас, но заедно с партньорите ще ги произвеждаме и мащабираме.“

Умеров уточни, че Великобритания и Украйна са работили по този проект заедно. „И сега ще произвеждаме първите партиди на базата на техните държавни центрове. След изработването и тестването бойното им използване вече ще бъде в Украйна“, добави той.