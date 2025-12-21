Руски войници отвлекли 50 души от украинско село

Руски войници пресякоха границата с Украйна в североизточната Сумска област и отведоха около 50 цивилни жители на украинско гранично село, съобщават украински медии, цитирани от Ройтерс.

Украинската обществена телевизия "Суспилне" и информационният сайт "Украинска правда" информират, че руски сили са навлезли на украинска територия в събота вечер в района на село Грабовске и са отвели в Русия местни жители, повечето от които възрастни хора. След отвлечените има 89-годишен мъж.

Украйна изисква от Русия незабавното връщане на незаконно изведените жители, заяви омбудсманът Дмитрий Лубинец. Омбудсманът подчерта също, че украинската страна изисква да бъде предоставена информация за местонахождението на хората и да бъдат съобщени условията на тяхното задържане. Според Лубинец, цивилните украинци са държани без достъп до средства за комуникация и подходящи условия, а на 20 декември са изведени насилствено на територията на Русия.

Русия не е коментирала случая, отбелязва Ройтерс. През последните месеци руските сили са установиха контрол над няколко села в Сумска област, а редица населени места в региона бяха подложени на обстрел.

Управителят на Сумска област Олег Григоров заяви в "Телеграм", че властите са започнали евакуация на жители от гранични села, които по-рано са отказали да бъдат преместени. Той не уточни кои населени места са засегнати, но призова хората в граничните райони да се съгласят на евакуация.