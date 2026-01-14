Бившият министър на цифровизацията в Украйна пое отбраната

Министър на отбраната на Украйна стана Михаил Фьодоров - бивш министър на цифровата трансформация. Той създаде приложението „Дія“ (държавни услуги) и в началото на войната изгради отношения с Илон Мъск, за да осигури Starlink за Въоръжените сили на Украйна.

Фьодоров оглави МО от втори опит. Досега той заемаше поста министър на цифровата трансформация. Фьодоров е работил на този пост повече от шест години.

При неговото ръководство беше създадено популярното мобилно приложение „Дія“, превърнало се в „държава в смартфона“ - днес украинците могат чрез него да получават почти всички услуги, свързани с документи, социални помощи, кредити, данъци и много други. След началото на пълномащабната война с Русия именно Фьодоров водеше преговорите с Илон Мъск, за да осигури на украинската армия сателитна връзка чрез Starlink. Кандидатурата му за министър на отбраната беше предложена от Володимир Зеленски, с когото, както пише „Икономическа правда“, Фьодоров се е запознал и сближил още преди президентските избори през 2019 г.

Фьодоров замени Денис Шмигал на поста министър на отбраната и стана четвъртият ръководител на ведомството от началото на войната.

Журналистите наричат Михаил Фьодоров един от рекордьорите в сегашното украинско правителство по продължителност на заеманата длъжност - повече от шест години. Той стана министър на цифровата трансформация (и вицепремиер) през 2019 г., почти веднага след победата на Володимир Зеленски на президентските избори и формирането на новия кабинет. По това време Фьодоров е бил на 28 години и, както отбелязва „Икономическа правда“, е станал най-младият министър в историята на Украйна.

Със Зеленски Фьодоров, който преди да влезе в политиката е притежавал дигитална агенция в Запорожие, се запознава преди президентските избори. Фьодоров започва да се занимава с предизборната кампания на Зеленски и партията му „Слуга на народа“, а след изборната победа почти веднага е назначен за министър на цифровата трансформация.

На Фьодоров е възложено реализирането на идеята за „държава в смартфона“, за която Зеленски говори още в първите дни след избирането си. Днес „Дія“, с над 23 милиона потребители, предлага повече от 20 различни услуги - от издаване на документи и сключване на брак до плащане на данъци, подкрепа за ВСУ и много други.

С времето Фьодоров започва да натрупва политическо влияние. Един от ключовите фактори за успеха на министерството, според журналистите, е това, че той „умеел да предлага на президента идеи, които му харесват, и сравнително бързо да ги реализира“, макар че не всички инициативи са били успешни. Като пример за неуспешна идея те посочват предложението близо девет милиона пенсионери да получат смартфони в замяна на ваксинация. Наред с това, както отбелязва „Икономическа правда“, растящото влияние на Фьодоров има и обратна страна — проектите все повече започват да зависят от личното му участие.

Сред другите направления на работа на Министерството на цифровата трансформация при Фьодоров са посредничеството между държавата и IT-сектора, както и изграждането на връзки с киберобщността. В тази сфера обаче министърът е бил подлаган на критики, особено след хакерските атаки срещу регистрите на Министерството на правосъдието и системите на железопътната компания „Укрзалізниця“.

След началото на пълномащабната война през 2022 г. Фьодоров, както пише „Икономическа правда“, установява пряк контакт с ръководителя на SpaceX Илон Мъск. Това позволява на Украйна бързо да получи голяма партида терминали Starlink, които осигуряват връзка за жителите на прифронтовите райони и позволяват на украинските военни да изградят система за управление и комуникации.

Паралелно с това Министерството на цифровата трансформация работи по разгръщането на резервни центрове за данни в чужбина, за да бъдат прехвърлени част от критичните държавни данни и услуги извън Украйна. С времето започват да се появяват и проекти на границата между Министерството на цифровата трансформация, Министерството на отбраната и Държавната служба за специални комуникации. През последните три години, както отбелязва „Икономическа правда“, Фьодоров „почти изцяло се е съсредоточил върху войната“. По-специално той е вземал ключови решения за развитието на приложението „Армия+“, което формално се счита за проект на Министерството на отбраната.

Кандидатурата на Фьодоров за министър на отбраната беше внесена от Зеленски, който в началото на годината обеща „голямо рестартиране“ на всички структури — кабинета, правоохранителните органи, Министерството на отбраната и Въоръжените сили.

На 13 януари Върховната рада подкрепи оставката на Фьодоров от поста министър на цифровата трансформация, но гласовете за назначаването му начело на Министерството на отбраната не достигнаха. На следващия ден Фьодоров се изказа пред депутатите, като заяви, че планира да проведе цялостен одит на системата на териториалните центрове за комплектуване и социална подкрепа (в Украйна те изпълняват функциите на военните окръжия), за да се анализира тяхната ефективност. Той отбеляза, че по линия на Министерството на отбраната два милиона украинци се издирват, а още 200 хиляди са в статут на самоволно напускане на военна част.

„Не искам да бъда популист, искам да бъда реалист“, каза Фьодоров, добавяйки, че е необходимо „да си свършим домашната работа по съществуващите проблеми, за да можем да продължим напред“. Като цели на Министерството на отбраната той посочи провеждането на армейска реформа, подобряване на инфраструктурата на фронта и борбата с корупцията. По данни на източници на „РБК-Украйна“ плановете му включват и въвеждане на IT-практики в отбраната с измерими показатели за ефективност за всички подразделения.

На заседанието на 14 януари депутатите с 277 гласа утвърдиха Фьодоров на поста министър на отбраната.