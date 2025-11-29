Русия атакува енергийната инфраструктура на Киев

Руските дронове и ракети атакуваха райони на Киев рано в събота. Има жертви, има ранени, експлозии и падналите и отломки предизвикаха пожари. Целта на руската атака е била енергийната инфраструктура в Киев и Киевска област. В резултат на ударите западната част на украинската столица остана без електричество. Намалено е подаването на вода в някои райони на столицата. Критичната инфраструктура на града е на резервно захранване, заяви кметът на Киев Кличко. Трамваите и тролеите по десния бряг спряха. Напълно спря тока в съседния град Фастов.

"Кинжал"-и са атакували енергийната инфраструктура в Староконстантинов, Гостомел, Житомир.

Ръководителят на военната администрация на Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че тази сутрин е имало удари на шест различни места, като са пострадали жилищни сгради и други домове в града с население от 3 милиона души, съобщи Reuters. Военната администрация съобщи, че тялото на един жител е било извадено от отломките на жилищна сграда, която е била запалена. Дете е било спасено от същата сграда. Кметът Виталий Кличко каза, че удар е предизвикал пожар и в по-долните етажи на висока жилищна сграда западно от центъра на града. Друг пожар избухна и бързо беше потушен в централния район.

Това е втората атака срещу украинската столица за четири дни. Седем души загинаха във вторник, когато руските сили проведоха серия от удари с дронове и ракети.