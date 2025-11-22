Загиналите в Тернопол са вече 33-ма

Ракетата разруши няколко етажа на жилищния блок. Много хора загинаха на място

До 33-ма е нараснал броят на загиналите в Тернопол в резултат на руската атака. Шест от тях са деца, съобщи началникът на регионалната полиция. Шестима се водят все още безследно изчезнали.

Основните аварийно-спасителни и издирвателни дейности са били извършвани на две локации, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. На едната от тях жилищен блок е получил значителни разрушения, част от хората са били под отломките или блокирани в апартаменти. Спасителите едновременно са гасили пожари и са разчиствали конструкциите.

Работата е продължила четири денонощия. Дейностите са били извършвани при сложни условия, включително ръчно на височина от 5–6 етаж.

Загинали са 33 души, включително шест деца. Ранени са 94, от тях 18 деца. Спасени са 46 души, сред тях седем деца.

За безследно изчезнали се считат шест души, включително едно дете.

По време на работата спасителите са открили три домашни животни (две котки и папагал) и са ги върнали на собствениците им, “, съобщи шефът на полицията.

През нощта срещу 19 ноември руските военни атакуваха западните области на Украйна. В Тернопол под ударите попаднаха две жилищни многоетажни сгради. Едната бе директно уцелена с крилата ракета. Разчистването на развалините продължава и в момента.

Това бе най-смъртоносната руска атака от 2 месеца насам.