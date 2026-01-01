Медия без
Украинското разузнаване "възкреси" шефа на Руския доброволчески корпус

Неговата "смърт" се оказа спецоперация на ГУР

Днес, 15:17
Денис Капустин
Денис Капустин

Основателят на "Руския доброволчески корпус" (РДК) Денис Капустин не е бил убит, както бе съобщено по-рано. Информацията за това е била целенасочено разпространена за прикриване на операция на украинското разузнаване за предотвратяване на покушение срещу Капустин, съобщи лично шефът на ГУР Кирило Буданов, който се появи във видео с Капустин.

По информация на ГУР убийството на Денис Капустин е било поръчано от руските спецслужби и за реализацията на операцията са били отделени половин милион долара.

"В резултат на комплексната спецоперация на ГУР, която продължи над един месец, бе запазен животът на командира на РДК Денис Капустин, когото руският диктатор Владимир Путин смята за свой личен враг. Беше установен и кръг от лица, поръчители на престъплението в руските спецслужби, както и изпълнителите", се казва в съобщението на ГУР.

Украйна е успяла даже да получи парите, отделени за убийството на Капутин. Те ще отидат за усилване на украинските подразделения. ГУР публикува и видео, на което Капустин докладва, че е готов да продължи да изпълнява бойни и специални задачи.

В края на декември РДК съобщи в официалния си Телеграм канал за смъртта на Капустин по време на изпълнение на бойни задачи на Запорожкото направление. Твърдеше се, че той е загинал от удар с руски дрон.

Денис Капустин е бивш футболен ултрас, крайнодесен активист и основател на бренда White Rex. През 2022 г. той основа и стана командир на Руския доброволчески корпус, който по-късно влезе в структурата на Въоръжените сили на Украйна за отблъскване на руската армия. В РДК влизат основно руски доброволци, воюващи на страната на Украйна. Като своя крайна цел те декларират "възстановяване на териториалната цялост на Украйна в границите от 1991 г." и "сваляне на действащия режим в Русия". РДК получи широка популярност заради диверсиите си в Брянска и Белгородска области през пролетта на 2023 г.

В Русия това подразделение е обявено за "терористична организация", а Капустин е задочно осъден на доживотен затвор за държавна измяна и терористична дейност.

Това не е първата подобна инсценировка на украински спецслужби. През 2018 г., например, бе инсценирано убийството на бившия военнослужещ от руската армия, а по-късно опозиционен политик Аркадий Бабченко. Тогава Службата за сигурност на Украйна задържа изпълнителя, нает от руските спецслужби.

