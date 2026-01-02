Медия без
Кирило Буданов ще оглави офиса на Зеленски

02 Яну. 2026Обновена
Володимир Зеленски избра Кирило Буданов за шеф на своя офис
Телеграм канал на Володимир Зеленски
Досегашният шеф на украинското военно разузнаване Кирило Буданов ще заеме един от най-влиятелните постове в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че му е предложил да стане началник на офиса на президента. Постът бе освободен от Андрей Ермак в края на ноември 2025 г. заради корупционния скандал, в който се оказаха замесени приближени на Зеленски.

"Срещнах се с Кирило Буданов и му предложих да оглави Офиса на президента на Украйна. Украйна в момента трябва да се съсредоточи върху въпросите на сигурността, развитието на силите за отбрана и безопасност, както и върху дипломатическия път в преговорите, и Офисът на президента ще служи преди всичко за изпълняване на такива задачи пред нашата държава. Кирило има специален опит в тези направления и достатъчно сила за постигане на резултати. Също така заръчах на новия ръководител на Офиса на президента заедно със секретаря на Съвета за безопасност на Украйна и другите ръководители и институти да обновят и представят за одобрение стратегическите основи на отбраната и развитието на нашата държава, както и следващите крачки", написа Зеленски в Телеграм канала си.

Буданов също коментира назначаването си за ръководител на Офиса на президента.

„Приех предложението на украинския президент Володимир Зеленски да оглавя Офиса на държавния глава. Продължавам да служа на Украйна. Смятам позицията на ръководител на Офиса на президента за още едно ниво на отговорност към страната. За мен е чест и отговорност – в исторически момент за Украйна да се съсредоточа върху критични въпроси от стратегическата сигурност на нашата държава“, написа Буданов в Телеграм.

Кирило Буданов оглавяваше украинското военно разузнаване от 2020 г. и е един от най-публичните ръководители на този пост в историята на Украйна. След началото на войната през февруари 2022 г. ръководеното от него ГУР извърши едни от най-дръзките акции срещу окупаторите, като в много от тях Буданов лично участваше.

Буданов е роден в Киев през 1986 г. и получава военно образование в Одеския институт на сухопътните войски (2003-2007). Участва в бойни операции от 2014 г. През 2022 г. командва специалните сили на ГУР в боевете за освобождаването на Буча, Ирпен, Дмитровка и Капитановка, както и в отбраната на Северодонецк.

Буданов е единственият от представителите на военно-политическото ръководство на Украйна, който има опит в резултатни преговори с руснаците по време на войната. Именно той наблюдава размяната на военнопленници. Не е тайна и че той легално /с разрешението на Зеленски/ контактува с представители на руското разузнаване.

От друга страна, Буданов има тесни контакти и с американците. Той е преминал обучение по програма на ЦРУ, а след като бе ранен в боевете в Източна Украйна, бе лекуван в Националния военно-медицински център в Мериленд, което е рядък случай за украински военнослужещ.

Зеленски съобщи още, че военното разузнаване ще бъде оглавено от ръководителя на Службата за външно разузнаване Олег Иващенко.

 

