И ЦРУ не откри "атака" срещу резиденцията на Путин

Тръмп постна критична статия за Русия в своята социална мрежа

Днес, 08:55
Доналд Тръмп не вярва, че е имало атака срещу резиденцията на Путин
Според ЦРУ няма доказателства, че украински дронове са се опитали да атакуват резиденцията на руския президент Владимир Путин на 29 декември, пише The Wall Street Journal, като се позовава на свои източници. Те потвърждават, че е имало украински дронове в района, но те са били насочени към легитична военна цел в Новгородска област, която обаче "не е близо" до резиденцията. 

Според руската версия масираната атака, при която са използвани 91 дрона, е станала в нощта на 28 срещу 29 декември. Нито един дрон не е достигнал целта си. Първоначално говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че няма нужда да доказва твърденията. Но вчера руското МО представи "доказателства" - карта на пътя на дроновете и останки от дрон в неизвестне гориста местност, свален неизвестно кога. Те не убедиха дори руските Z-Телеграм канали. Русия използва "атаката" като предтекст да продължи войната срещу Украйна.

Украйна категорично отрича да е атакувала резиденцията на Путин и смята, че целта на обвиненията е да се саботират преговорите за мир под егидата на САЩ.

Русия разсмя всички с "доказателствата" за атака срещу резиденцията на Путин
На третия ден, след като Русия обвини Украйна, че е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдая, Новгородска област, руското министерство на отбраната реши да представи доказателства за твърденията.
СЕГА
31 Дек. 2025

По-късно снощи американският президент Доналд Тръмп постна в своя акаунт в TruthSocial критична статия на New York Post по въпроса. "Изявлението на Путин за "атака" показва, че именно Русия стои на пътя на мира", написа той.

"Като си помислите само, че Путин, който води жестока война вече почти четири години, смята, че всяко насилие около него заслужава особено възмущение. В края на краищата, на Коледа Русия изстреля 131 дрона по Киев и други градове, в резултат на което загинаха седем мирни граждани. Мирни граждани! Кремъл целенасочено атакува многоетажни блокове и електростанции, за да накаже обикновените украинци. Руснаците отвличат деца. Те измъчват и убиват затворници. Освен това Москва нееднократно се опита да убие Зеленски. Всяко нападение срещу Путин е повече от оправдано", се казва в статията, в която руският президент е наречен диктатор.

"Както и при срещата в Аляска, на Путин бе предложен мир, но вместо това той се изплю в лицето на Америка", пише още в статията. Там се напомня, че Русия е против плановете на Тръмп навсякъде по света - и по отношение на Иран, Венецуела, Северна Корея...

