Разсекретени са разговори между Путин и Джордж У. Буш

Днес, 09:05

САЩ публикуваха наскоро разсекретени стенограми на лични разговори и телефонни обаждания между Владимир Путин и Джордж У. Буш. Документите бяха публикувани от National Security Archive (Националния архив по сигурността) към университета „Джордж Уошингтън“. Тези документи бяха оповестени в резултат на съдебно дело по Закона за свобода на информацията (FOIA) и обхващат периода от 2001 до 2008 г.

Основният документ за Иран е меморандум от разговор, в който Путин и Буш обсъждат ядрената програма на Техеран и продажбата на руски зенитни системи S-300.

Путин заявява, че Русия ще ограничи помощта си: „Ще огранича ракетните технологии за Иран.“ Той твърди, че Техеран не трябва да обогатява уран, ако му се доставя гориво: „Ето ви горивото, следователно нямате нужда от обогатяване. Ако го правите, това показва, че не искате гражданска ядрена енергия, а искате нещо повече.“ За Путин: „Няма съмнение, че искат ядрено оръжие.“

Буш хвали влиянието на Русия: „Той пое инициативата за Иран, а аз го последвах. Това беше правилното решение.“

Относно продажбите на оръжие и тактиките за натиск, тонът на Буш става по-груб: „Те са смахнати.“ „Направо са луди.“ Тук Путин добавя: „Може да са луди в идеологията си, но са интелектуалци... Те не са примитивни хора.“

През юни 2001 г. двамата президенти се срещат в замъка "Брдо" в Словения. Именно тогава Путин изважда бележка от 1954 г., с която СССР е поискал да се присъедини към НАТО, и аргументира тезата, че Русия е европейска държава, която не трябва да бъде изключвана от общата архитектура за сигурност.

Путин описва на тази среща разпадането на Съветския съюз като доброволен процес, който е оставил Русия отслабена и уязвима. „Какво се случи всъщност?“ пита Путин, заявявайки, че съветската „добра воля промени света“ и че Русия „се отказа от хиляди квадратни километри територия, доброволно — нещо нечувано“. Той посочва Украйна, Казахстан и Кавказ като земи, отстъпени от партийните лидери.

В среща през юни 2001 г. с президента Джордж У. Буш, Владимир Путин повдига идеята, че Русия в крайна сметка може да се присъедини към НАТО, според меморандум от разговора.

Путин казва, че Русия „се чувства пренебрегната“ от разширяването на НАТО. Той твърди, че причините за отказа през 1954г.  вече не са валидни и предполага, че „може би Русия би могла да бъде съюзник“, добавяйки, че страната е „европейска и мултиетническа, точно като Съединените щати“.

