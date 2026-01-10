Голямата дъщеря на Путин оглави институт за удължаване на живота

Голямата дъщеря на президента Владимир Путин - Мария Воронцова, оглави Медицинския научно-образователен институт (МНОИ), който обединява Факултета по фундаментална медицина (ФФМ) на Московския държавен университет (МГУ), Университетската клиника и Центъра по регенеративна медицина. Нейни заместници станаха Константин Кулебякин, завършил МГУ в същата година като дъщерята на президента, и Максим Домашенко, който е преподавал във факултета по времето, когато Воронцова е учила там. Кулебякин е специалист по проблемите на удължаването на живота и назначението му показва, че на тази тема ще се отделя засилено внимание.

МНОИ е основан през 2023 г. и до неотдавна е бил ръководен от академик на РАН Всеволод Ткачук. След оставката си той ще остане декан на ФФМ и ръководител на катедрата по биохимия и регенеративна биомедицина. Още преди това Ткачук е отделял особено внимание на регенеративната медицина. В интервю Ткачук казва: „Ние през целия си живот се обновяваме. […] Това трябва да се случва постоянно — само тогава животът може да продължава дълго […] Ние умираме […] когато органите престанат да функционират пълноценно“. Центъра по регенеративна медицина той нарича първия подобен институт, създаден в Русия. В момента те са около десетина, уточнява ученият.

Константин Кулебякин, който ще стане заместник по научната дейност, е завършил Биологическия факултет на МГУ през 2011 г., изкарал е аспирантура към Факултета по фундаментална медицина, който е завършила Воронцова, и оттогава се специализира в проблемите на удължаването на живота. На тази тема са посветени преобладаващата част от неговите публикации и изяви - стволови клетки, сенесценция, повишаване на регенеративния потенциал на клетките, механизми на стареене и др. От 2017 г. Кулебякин работи в Центъра по регенеративна медицина. През 2025 г. е участвал в четири секции на форума „Дървото на живота“, който се представя като най-голямата конференция за удължаване на живота в Русия.

Кулебякин е споменаван 17 пъти като съавтор на Воронцова в доклади и статии в базата „Истина“. Първата им съвместна работа е публикувана през 2019 г.

Назначеният за заместник по Университетската клиника Максим Домашенко е завършил Факултета по фундаментална медицина на МГУ през 2002 г. В периода 2006–2009 г. е учил в Австрия, в Дунавския университет в Кремс, в магистърска програма по рехабилитация и диагностика на инсулти, след което е преминал стажове в клиники в Швейцария, Германия и Дания.

Най-малко от 2007 г. Домашенко е преподавал курса „Неврология и неврохирургия“ във Факултета по фундаментална медицина на МГУ. През 2011 г. този факултет е завършила Воронцова.

През 2016 г. Домашенко става ръководител на регионалния съдов център в Клиничната болница „С. П. Боткин“ в Москва, а през 2018 г. заема длъжността заместник главен лекар по медицинската дейност в същата болница. През 2019 г. Домашенко по покана на милиардера Виктор Рашников оглавява Медсанчастта на Магнитогорск - медицински център с няколко филиала в града. Московският лекар е привлечен не само с амбициозни задачи. Според изтекли данни през 2019 г. Домашенко е получавал месечен доход от 650 хиляди рубли от „Магнитогорския металургичен комбинат“ и 492 хиляди рубли от Медсанчастта. В болницата „Боткин“ доходите му са били по-скромни — 390 хиляди рубли месечно (през 2018 г.).

След като напуска поста главен лекар на Медсанчастта през юли 2025 г., Домашенко става председател на управителния съвет на клиниката, което вероятно му е позволило да запази поне част от доходите си.

Темата за удължаването на живота активно интересува Владимир Путин. През септември 2025 г той разказва на Си Дзинпин за трансплантацията на органи като възможност за дълъг живот: „Човешките органи могат да се трансплантират постоянно. Колкото по-дълго живеете, толкова по-млади ставате и [можете] дори да постигнете безсмъртие.“