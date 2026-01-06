Медия без
Путин нареди руската икономика да расте

Днес, 15:34
Още преди половин година руският президент обяви, че зацикляне на икономиката не бива да се допуска "при никакви обстоятелства".
Икономиката на Русия е зле и поредно признание за това идва не от кой да е, а от самия президент Владимир Путин. 

На заседание на Съвета за стратегическо развитие през декември държавният глава е наредил "да се възстановят темповете на икономически растеж", разкрива в. "Комерсант". Путин е поискал засилване на инвестиционната активност  и "решаване на структурните проблеми в отраслите на икономиката", а също и справяне с растящите цени.

Още от лятото се коментира, че руската икономика изпада в рецесия заради войната в Украйна и заради санкциите на Запада. Бюджетът страда от драстично свиване на природите от основни източници като петрола и природния газ - и заради загубата на пазари, и заради ниските цени. В разцвет е само военната индустрия. Много други сектори изпитват недостиг на работна ръка. Наскоро стана ясно, че Русия работят 70 000 индийци и че Москва разчита бройката на трудови имигранти да се увеличава. 

По данни на статистическата служба Росстат растежът на брутния вътрешен продукт на Русия през третото тримесечие на 2025 г. се е забавил до 0,6% на годишна база. Анализатори обаче смятат, че истинските данни са по-лоши. Още през август Внешекономбанк, която е със cтaтyт нa "дъpжaвнa ĸopпopaция зa paзвитиe", обяви свои изчисления, според които и през първото, и през второто тримесечие на 2025 г. БBΠ на страната се е свил, което означава "тexничecĸa peцecия".

През юни 2025 г. в реч по време на Икономическия форум в Санкт Петербург Путин заяви: "Някои експерти посочват рисковете от стагнация и дори рецесия. Това, разбира се, не бива да се допуска при никакви обстоятелства“.

Ето че половин година по-късно руският президент отново спуска директиви за избягване на рисковете.  

"Правителството, съвместно с Банката на Русия и изпълнителните органи на субектите на Руската федерация, да осигури [...] възстановяване на темповете на икономически растеж, инвестиционната активност и решаването на структурните проблеми в отраслите на икономиката, като се отчита необходимостта от задържане на нивото на инфлация към края на 2026 г. в диапазон, съответстващ на прогнозата на Банката на Русия (4-5%)", се казва в цитирания от "Комерсант" документ с решенията на стратегическия съвет. 

На заседанието Путин е поставил задачи за: повишаване на производителността на труда, ускорено внедряване на перспективни технологии, изсветляване на сивите сектори, промяна в структурата на вноса и преодоляване на негативните демографски тенденции. Има и срок за представяне на доклади за напредък - 1 юни 2026 г.

През декември ръководителят на Руската федерация поиска от правителството програма за продажба на дялове от държави компании. През ноември централната банка започна да продава злато от резервите, като наблюдатели коментираха, че за първи път става дума за реални сделки за злато, а не счетоводни операции. Това са все симптоми на сериозни бюджетни проблеми.  

 

Ключови думи:

Владимир Путин, рецесия, руската икономика

