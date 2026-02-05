Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съветник на Макрон се срещнал в Москва с помощник на Путин

Днес, 11:32
Макрон заяви, че се подготвя разговор с Путин
ЕПА/БГНЕС
Макрон заяви, че се подготвя разговор с Путин

Дипломатическият съветник на президента на Франция Еманюел Макрон - Еманюел Бон - е посетил Москва за среща с помощника на руския президент Юрий Ушаков, съобщиха LʼExpress и Reuters.

Посещението на Бон, който оглавява дипломатическия екип на Макрон от 2019 г., се е състояло на 3 февруари, пише LʼExpress. Източник на Reuters е заявил, че Бон се е срещнал с официални представители в Кремъл, а още два дипломатически източника - че е провел преговори с Юрий Ушаков.

В администрацията на президента на Франция не са потвърдили, нито са отрекли факта на преговорите, пише Reuters. „Както каза вчера президентът по време на разговор с пресата, дискусиите се водят на техническо ниво при пълна прозрачност и в консултация с президента Зеленски, както и с основните европейски партньори“, заявяват оттам.

Последният телефонен разговор между Еманюел Макрон и Владимир Путин е бил на 1 юли 2025 г. От Кремъл заявиха, че той е бил „съдържателен“. По време на този разговор Путин отново е нарекъл „украинския конфликт“ следствие от „политиката на западните държави, които в продължение на много години са игнорирали интересите за сигурност на Русия“.

През декември 2025 г. Макрон заяви, че ще се наложи да разговаря с Путин, за да не бъде Европа отстранена от решенията за Украйна, а в началото на януари съобщи за намерение да проведе такъв разговор в близко бъдеще. В Кремъл отбелязаха, че Путин е готов за диалог. На 3 февруари Макрон заяви, че за подготовката на разговор с Путин се водят обсъждания на техническо ниво.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Еманюел Макрон, Владимир Путин

Още новини по темата

И Путин изплува от досиетата "Епстийн"
01 Февр. 2026

Тръмп и Путин договориха седмица мир за Киев
29 Яну. 2026

Европа смята да извади "търговската базука" срещу САЩ
18 Яну. 2026

Голямата дъщеря на Путин оглави институт за удължаване на живота
11 Яну. 2026

Тодор Тагарев: Путин няма вече полезен ход във войната
10 Яну. 2026

Путин обяснявал на Буш войната в Чечения като битка срещу бин Ладен
08 Яну. 2026

Путин нареди руската икономика да расте
06 Яну. 2026

И ЦРУ не откри "атака" срещу резиденцията на Путин
01 Яну. 2026

Русия разсмя всички с "доказателствата" за атака срещу резиденцията на Путин
31 Дек. 2025

Путин забрани изпълнението на решения на чужди наказателни съдилища
29 Дек. 2025

Тръмп: Приближихме се към мирно споразумение
29 Дек. 2025

Разсекретени са разговори между Путин и Джордж У. Буш
25 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

Макрон обяви, че започва строеж на нов самолетоносач
22 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ