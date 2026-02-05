Съветник на Макрон се срещнал в Москва с помощник на Путин

Дипломатическият съветник на президента на Франция Еманюел Макрон - Еманюел Бон - е посетил Москва за среща с помощника на руския президент Юрий Ушаков, съобщиха LʼExpress и Reuters.

Посещението на Бон, който оглавява дипломатическия екип на Макрон от 2019 г., се е състояло на 3 февруари, пише LʼExpress. Източник на Reuters е заявил, че Бон се е срещнал с официални представители в Кремъл, а още два дипломатически източника - че е провел преговори с Юрий Ушаков.

В администрацията на президента на Франция не са потвърдили, нито са отрекли факта на преговорите, пише Reuters. „Както каза вчера президентът по време на разговор с пресата, дискусиите се водят на техническо ниво при пълна прозрачност и в консултация с президента Зеленски, както и с основните европейски партньори“, заявяват оттам.

Последният телефонен разговор между Еманюел Макрон и Владимир Путин е бил на 1 юли 2025 г. От Кремъл заявиха, че той е бил „съдържателен“. По време на този разговор Путин отново е нарекъл „украинския конфликт“ следствие от „политиката на западните държави, които в продължение на много години са игнорирали интересите за сигурност на Русия“.

През декември 2025 г. Макрон заяви, че ще се наложи да разговаря с Путин, за да не бъде Европа отстранена от решенията за Украйна, а в началото на януари съобщи за намерение да проведе такъв разговор в близко бъдеще. В Кремъл отбелязаха, че Путин е готов за диалог. На 3 февруари Макрон заяви, че за подготовката на разговор с Путин се водят обсъждания на техническо ниво.