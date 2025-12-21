Медия без
Макрон обяви, че започва строеж на нов самолетоносач

Той ще замени самолетоносача "Шарл дьо Гол", заяви френският президент от Абу Даби

Днес, 07:15
Макрон се спуска към ядрена подводница
Туитър
Макрон се спуска към ядрена подводница

Френският президент Еманюел Макрон обяви началото на изграждането на бъдещия френски самолетоносач. Той ще замени самолетоносача "Шарл дьо Гол" и се очаква да бъде пуснат на вода през 2038 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Съгласно най-новите два закона за дългосрочните военните разходи и след цялостно и подробно запознаване с въпроса, реших да въоръжа Франция с нов самолетоносач", обяви френският държавен глава в Абу Даби, където пристигна, за да отбележи коледните празници заедно с френските войници в Обединените арабски емирства.

"Решението да се даде началото на тази много голяма програма беше взето тази седмица", допълни той.

