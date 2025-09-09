Медия без
Макрон назначи Себастиен Лекорню за нов премиер на Франция

39-годишният политик до днес бе министър на въоръжените сили

09 Септ. 2025Обновена
39-годишният Себастиен Лекарню с президента Макрон
EPA/BGNES
39-годишният Себастиен Лекарню с президента Макрон

Френският президент Еманюел Макрон назначи министъра на отбраната Себастиен Лекорню за премиер, възлагайки му първоначално задачата да проведе „консултации“ с партиите с оглед „изграждане на споразуменията, необходими за решенията през идните месеци“, съобщиха от Елисейския дворец, цитирани от АФП. 

„Той му възложи да се консултира с политическите сили, представени в парламента, с цел приемане на държавния бюджет и изработване на необходимите за предстоящите решения споразумения. След тези разговори новият министър-председател ще трябва да предложи състав на правителство на президента на републиката“, допълниха от президентската канцелария.

На 8 септември досегашният премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента. Байру управлява в продължение на 9 месеца. В края на месец август той съобщи, че ще поиска вот на доверие, във връзка с предложените от него мерки за съкращаване на дълга.  

При гласуването в Националното събрание 364 депутати обявиха, че нямат доверие на правителството, докато едва 194 гласуваха в негова подкрепа. 

Съкращенията предвиждаха националният дълг на Франция да бъде редуциран с 44 милиарда евро.

Финансовото положение на Франция наистина е трудно. Според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г. Ако в началото на 2000-те дългът е бил 60% от БВП, той е нараснал до 116% тази година.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е сполетян такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност. 

КОЙ Е ЛЕКОРНЮ

Считан за „крайния лоялист“ на Макрон, неговото оцеляване във висшата власт се разглежда като знак за значимостта на ролята му три години и половина след началото на войната в Украйна, както и за доверието, което президентът му гласува.

Според информации той е бил на косъм от това да бъде назначен за премиер още през декември 2024 г., но 74-годишният Франсоа Байру – почти двойно по-възрастен – успял да убеди Макрон, че именно той е по-подходящият избор.

Лекорню последователно защитава военната и политическа подкрепа за Украйна, като същевременно стои в сянка и се появява рядко в медиите.

„Лекорню е верен войник, който няма нито прекалено голяма харизма, нито президентски потенциал“, коментира пред АФП един правителствен съветник, пожелал анонимност.

Кариерен политик, новият премиер започва като парламентарен асистент едва на 19 години. Оттогава заема различни министерски постове, след като Макрон идва на власт през 2017 г., и е назначен за министър на отбраната през май 2022 г.

С интерес към политиката още от ранна възраст, кариерата му поставя рекорди по постигане на важни етапи, първоначално в редиците на консервативната партия UMP на бившия президент Никола Саркози.

През 2008 г. става най-младият съветник на френски министър, като се присъединява към Бруно Льо Мер – по-късно дългогодишен финансов министър при Макрон.

През 2015 г. става най-младият президент на френски департамент – Юр в Нормандия, след като е бил кмет на родния си град Вернон.

Завършил публично право, а не елитни институции за администрация или бизнес, които традиционно формират водещите френски лидери, Лекорню се стреми да запази връзката си с местната общност.

На 31 години достига министерско ниво, като поема портфейли, включително за околната среда и отвъдморските територии, преди да бъде назначен за министър на отбраната.

Той е близък до дългогодишния вътрешен министър на Макрон и настоящ министър на правосъдието Жералд Дарманен, също бивш член на традиционната десница, преминал към центристкия лагер.

Лекорню спечели точки с Макрон, като помогна за организирането на „Големите дебати“ с местни избрани представители, с цел овладяване на протестите на „жълтите жилетки“ срещу високите разходи за живот през 2018-2019 г.

