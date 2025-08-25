Посланикът на САЩ си навлече гнева на Франция заради критиките му към Макрон

Американският посланик във Франция Чарлз Кушнер е извикан в Министерството на външните работи след критики, които предизвикаха гнева на Париж за „недостатъчните действия“ на президента Еманюел Макрон срещу антисемитизма, предаде БГНЕС.

В писмо до държавния глава посланикът изрази „дълбоката си загриженост от възхода на антисемитизма във Франция и липсата на достатъчни действия от страна на (неговото) правителство за борба с него“, присъединявайки се към критиките на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Обвиненията са „неприемливи“, според говорителя на френското външно министерство, който ги „отхвърля категорично“:

„Те са в противоречие с международното право, по-специално със задължението да не се намесва във вътрешните работи на държавите. Освен това те не отговарят на качеството на трансатлантическите връзки между Франция и Съединените щати и на доверието, което трябва да съществува между съюзниците“, посочи той, цитиран от АФП.

Той уточни, че “посланик Кушнер ще бъде повикан в Министерството на външните работи в понеделник, 25 август", което е изключително рядка мярка между съюзници.

Критиката на американския дипломат, който наскоро встъпи в длъжност в Париж, идва няколко дни след острата атака на Бенямин Нетаняху срещу френския президент, когото той обвинява, че „подклажда антисемитизма“, като призовава за международно признаване на Държавата Палестина.

„Грешна, подла грешка, (която) няма да остане без отговор“, коментира френската президентска администрация.

В писмото си американският посланик повтаря аргументите на Нетаняху.

„Изявленията, които очернят Израел, и жестовете за признание на палестинска държава насърчават екстремистите, подклаждат насилието и застрашават еврейството във Франция“, счита Кушнер, баща на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

„Днес вече не е възможно да се колебаем: антиционизмът е антисемитизъм, точка“, счита той.

Според посланика „не минава и ден във Франция, без да бъдат нападнати евреи по улиците, да бъдат осквернени синагоги и училища и да бъдат вандалски разрушени предприятия, принадлежащи на евреи. Министерството на вътрешните работи на вашето собствено правителство констатира, че детски градини са били обект на антисемитски вандалски прояви“.

Контекстът е особено деликатен, тъй като във Франция живее най-голямата еврейска общност в Западна Европа, наброяваща около 500 000 души, както и много голяма арабо-мюсюлманска общност, която е силно загрижена за съдбата на палестинците в Газа.

Уикендът бе белязан от повдигането на обвинение за „дискриминация на основата на произход, етническа принадлежност или националност“ срещу управителя на увеселителен парк в Южна Франция, който отказал достъп на група от 150 млади израелци. Според прокуратурата той се позовал на „съображения за сигурност“.

Представителят на САЩ във Франция също изрази възмущение от факта, че „почти половината от младите французи казват, че никога не са чували за Холокоста“.

Хвалейки действията на президента Тръмп в тази област и способността да „се борим с антисемитизма, стига нашите лидери да имат воля да действат“, американският посланик във Франция призова френския президент „да действа решително“.

„Нарастването на антисемитските прояви във Франция от 7 октомври 2023 г. е реалност, която ние осъждаме и срещу която френските власти са мобилизирани изцяло, тъй като тези прояви са недопустими“, реагира френската дипломация.

В края на юли Макрон обяви, че Франция ще признае Държавата Палестина на Общото събрание на ООН през септември. Вследствие на това повече от десет западни страни, сред които Канада и Австралия, призоваха други страни по света да последват примера им.

Общото събрание на ООН, насрочено за септември, приключва точно на 23-и, денят на еврейската Нова година, и дата, преди която Бенямин Нетаняху призова Еманюел Макрон „да замени слабостта с действие, умиротворението с воля“ в борбата срещу антисемитизма.