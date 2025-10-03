"Хамас" се съгласи да предаде Газа

Терористичната организация "Хамас" се съгласи да предаде управлението на Газа на независим орган, съставен от палестински технократи. Ислямското движение за съпротива високо оцени мирните усилия на американския президент Доналд Тръмп и прие да води непреки преговори с Израел за размяната на израелските заложници срещу палестински затворници.

"Хамас" предаде отговора си на плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа на посредници, съобщи първо "Ал Джазира", позовавайки се на "информиран източник". След като и Al Arabi потвърди, движението само потвърди, че е отговорило на Тръмп.

Отговорът на "Хамас" е следният:

- "Хамас" оценява усилията на арабските, ислямските и международните страни, както и усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на войната в сектора Газа, обмен на затворници, незабавно предоставяне на хуманитарна помощ, предотвратяване на окупацията на сектора Газа и изгонването на нашия палестински народ от неговата земя.

- В този контекст и с цел постигане на прекратяване на военните действия и пълно изтегляне на войските от сектора Газа, движението заявява своето съгласие да освободи всички израелски заложници – както живи, така и загинали – в съответствие с формулата за размяна, съдържаща се в предложението на президента Тръмп, ако бъдат изпълнени необходимите условия. В тази връзка движението потвърждава готовността си незабавно да започне преговори с посредничество за обсъждане на подробностите.

- Ние отново потвърждаваме съгласието си за прехвърляне на управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи въз основа на националния палестински консенсус и с подкрепата на арабския и ислямския свят.

- По отношение на други въпроси, изложени в предложението на президента Тръмп, свързани с бъдещето на Ивицата Газа и неотменимите права на палестинския народ, ние потвърждаваме, че това е свързано с национална позиция и се основава на съответните международни закони и резолюции и се обсъжда в рамките на всеобхватна Палестинска национална структура, в която Хамас ще участва и ще допринася с пълна отговорност.

Малко по-рано висшият военен лидер на "Хамас" Ез Ал-Дин ал-Хадад бе цитиран от New York Post да казва, че планът е начин за ликвидирането на "Хамас" без да е постигната нито една от целите. Някои от политическите лидери на "Хамас" пък смятаха, че предложението трябва да бъде прието, ако в него бъде внесена поправка за създаването на независима Палестина.

По-рано Тръмп отправи ултиматум към "Хамас" - да приеме мирното споразумение за Газа до неделя в 18 часа или ще се изправи пред "целия ад". "Ако това Споразумение не бъде прието, целият ад, какъвто никой досега не е виждал, ще избухне срещу Хамас. Повечето от "бойците" на Хамас са обкръжени и във военно отношение са в капан. Само се чака да кажа "тръгвайте", за да може животът им бързо да бъде унищожен. Що се отнася до останалите, ние знаем къде са, ще бъдете преследвани и убити", заяви Тръмп.

Белият дом публикува плана на президента Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа на 30 септември. Той се състои от 20 точки. Израел прие плана, който бе подкрепен и от Египет, Турция, Йордания, Катар, Индонезия и Пакистан, ОАЕ и Саудитска Арабия в съвместно изявление. По-късно към тях се присъединиха Великобритания, Франция, Италия и властта на палестинската автономия също подкрепиха плана. България също го подкрепя.

Всеобхватният мирен план предвижда незабавно прекратяване на военните действия, изтегляне на израелските войски от Ивицата и замразяване на военните действия в замяна на освобождаването на всички заложници.

След завръщането на всички заложници, членовете на “Хамас”, които обещават мирно съжителство и предават оръжията си, ще бъдат амнистирани. На членовете на “Хамас”, желаещи да напуснат Газа, ще бъде предоставено безопасно преминаване до приемащите страни.

Газа ще бъде временно управлявана от технократски, аполитичен Палестински комитет, отговорен за осигуряването на ежедневното функциониране на държавните служби и общините за жителите на Газа. Този комитет ще бъде съставен от палестинци и международни експерти, под надзора и контрола на нов международен преходен орган - Съвет за мир, председателстван от президента Доналд Тръмп. В него ще влезе и бившият британски премиер Тони Блеър. Този орган ще определи рамката и ще управлява финансирането за реконструкцията на Газа, докато Палестинската администрация не завърши програмата си за реформи.

Планът за икономическо развитие и възстановяване на Газа ще бъде създаден от експертна група, помогнала за създаването на някои от процъфтяващите съвременни градове в Близкия изток.