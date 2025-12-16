Тръмп съди BBC за 10 млрд. долара за клевета

Президентът Доналд Тръмп заведе дело за клевета срещу BBC заради редактираните клипове от реч, които създават впечатление, че той е подтикнал поддръжниците си да щурмуват Капитолия във Вашингтон.

Тръмп обвини британската обществена телевизия, че е монтирала части от речта му от 6 януари 2021 г., включително една част, в която призовава поддръжниците си да тръгнат към Капитолия, и друга, в която казва „борете се като луди“. BBC е пропуснала частта, в която Тръмп призовава за мирен протест.

В иска се твърди, че Би Би Си е разпространила клевета и е нарушила закон на щата Флорида, който забранява подвеждащи и нелоялни търговски практики. Тръмп иска обезщетение от 10 млрд. долара - по 5 млрд. долара за всяко от двете обвинения в иска.

BBC се извини на Тръмп, призна грешка и потвърди, че монтажът е създал погрешното впечатление, че той е призовал директно към насилие. Но заяви, че няма правно основание за съдебен иск.

BBC се финансира чрез задължителна лицензионна такса за всички телевизионни зрители, което според британски адвокати би направило всяко плащане на Тръмп политически рисковано.

Изправена пред една от най-големите кризи в 103-годишната си история, BBC заяви, че няма планове да излъчи отново документалния филм на някоя от платформите си.

Спорът около клипа, излъчен в документалното предаване „Panorama“ на BBC малко преди президентските избори през 2024 г., предизвика криза в публичните отношения на телевизията, което доведе до оставката на двама от най-висшите й служители.