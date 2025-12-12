Киберфолкът изригна покрай оставката, която е отивка

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Като се натрупа толкова обществена енергия, се получава ново качество, според известния закон на Хегел за диалектиката. Бойко Борисов наскоро бая се кахъреше заради дийпфейк и как се опровергава. С основание. Ето, киберфолкът изобрети, че Цветелина Янева, спътницата на Пеевски, записала нова песен:

Но това е доста дървен фейк, въпреки историческите податки, че някой върху някого е па, доколкото Цветелина и Пеевски имат син.

Много по-пипната работа е парчето, анимирано от Servalanow.

На другия ден отново Serwelanow посвети рап на Павела, известна като "26 секунди", от ИТН.

И това лично, запечатано за Пеевски - "Шиши вън"

Разказват, че по кръчмите вече клиентите спонтанно пеели "Когато па, когато па, когато падне Пеевски"... Протестът си има химн - рефрен на Васко Кръпката от 1997 г. Тогава вместо Пеевски падаше БКП с мелодията на When the saints go marching in.

Във "Фейсбук" се роди и нова дума. Един човек скандирал не оставка, защото означава, че остават, а ОТИВКА.