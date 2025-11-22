"Дейли Мейл" купува "Телеграф" за £500 млн.

Собственикът на британския ежедневник "Дейли Мейл" сключи сделка за 500 млн. паунда (570 млн. евро) за закупуване на изданията на "Телеграф", което ще създаде дясно ориентирана издателска сила, съобщи "Гардиън".

„Дейли Мейл енд Дженерал Тръст“ (Daily Mail & General Trust, DMGT) на лорд Родърмиър е вече "в период на ексклузивност, за да финализира условията по сделката" с RedBird Capital. Компанията, която притежава редица издания, включително "Metro", "I" и "New Scientist", вече се занимава с рекламния договор за "Телеграф".

Двете страни заявиха, че очакват този процес „да се случи бързо“, но сделката най-вероятно ще предизвика задълбочено разследване от страна на регулатора на конкуренцията в Обединеното кралство.

Ходът идва едва седмица след като RedBird Capital, американската група, водена от Джери Кардинале, се отказа от офертата си да вземе изданията срещу £500 млн. издания. По тази провалена спогодба, лорд Родърмиър, който отдавна иска да поеме контрол над компаниите на "Телеграф", трябваше да придобие дял около 10%.

„Отдавна се възхищавам на „Дейли Телеграф“ - коментира самият Родърмиър. - Семейството ми и аз имаме трайна любов към вестниците и към журналистите, които ги създават. „Дейли Телеграф“ е най-големият и най-качествен вестник на голям формат във Великобритания и аз съм израснал с уважение към него. Той има забележителна история и е играл жизненоважна роля във формирането на националния дебат във Великобритания в продължение на много десетилетия.“

Според условията по сделката редакционните екипи на "Дейли Мейл" и "Телеграф" ще останат отделни, а DMGT заявява, че ще осигури инвестиции за постигане на целта на изданията да се превърнат в глобална марка. И добавя, че сделката ще даде „така необходимата сигурност“ на служителите на "Телеграф", които са в неизвестност заради процеса на продажба, проточил се над 2 години

„DMGT и RedBird IMI работиха бързо, за да постигнат споразумението, обявено днес, и което скоро ще бъде представено на държавния секретар“, каза говорител на RedBird IMI.

Всъщност отказът на RedBird от "Телеграф" да довърши придобиването дойде, след като правителството въведе правила, забраняващи на чуждестранни държави да притежават британски вестници. IMI се контролира от шейх Мансур бин Зайед ал-Нахаян от Абу Даби, който е собственик на футболния "Манчестър Сити".