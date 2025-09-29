Роби Уилямс: дойдох, пях, уволних

Дързостта на служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или ДАЙ за по-кратко (грешката е вярна) не само да поискат подкуп от екипа на Роби Уилямс, но дори и да бъдат заловени, разбуди народния хумор. Смехът обаче е през сълзи, защото историята е показала, че колкото и корумпета да бъдат залавяни, малцина изобщо са уволнявани, а още по-малко - наказвани.
Аз предлагам да поканим Роби Уилямс да прекара известен период от време в БГ, през който да има възможност за максимален брой досег с българска администрация, че току-виж, знам ли— Мадам Р. (@Bebo_debel) 29 септември 2025 г.
Опитът на бай ти Ганя да ограби Роби Уилямс е бая по-срамен от восъчната снимка на Желязков.— Petar Cholakov (@P_Cholakov) 29 септември 2025 г.
Роби Уилямс за шеф на Антикорупционната комисия!— dRoNec (@dR0NEC) 29 септември 2025 г.
Понеже вярвам в системата в родината ни, сигурен съм, че ще се окаже, че служителите са предложили по 700 евро на шофьорите на камионите, за да докарат насила Роби Уилямс да пее в София, щото им е омръзнало само чалга да се лее.— Vovo (@DrVovo) 29 септември 2025 г.
Тъжни радости - Роби Уилямс те поздрави за успехите във волейбола, но шофьорите на техниката му попаднат на единствените двама корумпирани в държавата— The great Ivan 👀🙋♂️ (@GhostOfIvan) 29 септември 2025 г.
Аз съм на страната на инспекторите от ДАИ. Съпричастен съм. Вие представяте ли си какъв срам и смут сред колегите им щеше да настане, ако бяха разбрали, че колегите им са спряли ТИР-овете и не са им взели пари?— Еклисиаст (@eklisiast_) 29 септември 2025 г.
Кустурица спешно търси да закупи правата за сценарий с българските ДАИ-аджии.— Мануела 🇺🇦 (@ManuelleG3) 29 септември 2025 г.
Ако си бяха купили ПОС терминал можеше да не си губят времето. Все пак са постъпили човешки. Трябва дори да бъдат наградени с медал за човечност.
Всичко се прави за пътната безопасност. Така казаха по телевизията
Да не сме му Роби, че да го оставят да си развява коня. Развращава нацията с англосаксонски ритми. Хората вместо да ходят на шоупрограми на талантливи музиканти като Владислав Славов, мятат малкото си останали левчета за този смешко. Пази си лева народе, че ще ти трябва и след нова година. Последната битка предстои
Ееее...едни 700 долара да нямат да дадат на ДАЙ,а кви пИчалби ще има концерта!! Злагат са.