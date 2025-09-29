Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Киберфолк

Роби Уилямс: дойдох, пях, уволних

Днес, 20:12
Фейсбук

Дързостта на служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или ДАЙ за по-кратко (грешката е вярна) не само да поискат подкуп от екипа на Роби Уилямс, но дори и да бъдат заловени, разбуди народния хумор. Смехът обаче е през сълзи, защото историята е показала, че колкото и корумпета да бъдат залавяни, малцина изобщо са уволнявани, а още по-малко - наказвани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Andjev

Ако си бяха купили ПОС терминал можеше да не си губят времето. Все пак са постъпили човешки. Трябва дори да бъдат наградени с медал за човечност.

Rumen Statev

Всичко се прави за пътната безопасност. Така казаха по телевизията

Отец Париций Герберски

Да не сме му Роби, че да го оставят да си развява коня. Развращава нацията с англосаксонски ритми. Хората вместо да ходят на шоупрограми на талантливи музиканти като Владислав Славов, мятат малкото си останали левчета за този смешко. Пази си лева народе, че ще ти трябва и след нова година. Последната битка предстои

Иван Пидакиев

Ееее...едни 700 долара да нямат да дадат на ДАЙ,а кви пИчалби ще има концерта!! Злагат са.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

киберфолк

Още новини по темата

ПП-ДБ сезира прокуратурата заради баталиите в парламента
01 Окт. 2024

Прегръдката, която предизвика взрив на киберфолка
27 Септ. 2024

Киберфолк: Списъкът на Габриел роди сайт ministarlisam.com
20 Март 2024

Киберфолк: "Интелект" интелекта избива
30 Септ. 2023

Киберфолк: Луната обмисля да кандидатства за член на НАТО
21 Авг. 2023

Киберфолк: Чакаме Зеленски да ни освободи от руско робство
07 Юли 2023

Киберфолк: Циркът приключи, разотивайте се!
25 Юни 2023

Киберфолк: Да качим България на пилона!
20 Юни 2023

Киберфолк: Гешев е отстранен, гешефтурата е жива!
13 Юни 2023

Киберфолк: Да не би и Ружа Игнатова да си е вкъщи?
05 Юни 2023

Киберфолк: Дайте да определяме премиера с ези-тура
24 Май 2023

Киберфолк - Прокурор на прокурора думаше
17 Май 2023

Киберфолк: Ти защо избра простак за управляващ?!
27 Февр. 2023

Киберфолк: Когато говориш с мен - ще мълчиш!
21 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар