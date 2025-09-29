Роби Уилямс: дойдох, пях, уволних

Дързостта на служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или ДАЙ за по-кратко (грешката е вярна) не само да поискат подкуп от екипа на Роби Уилямс, но дори и да бъдат заловени, разбуди народния хумор. Смехът обаче е през сълзи, защото историята е показала, че колкото и корумпета да бъдат залавяни, малцина изобщо са уволнявани, а още по-малко - наказвани.

Аз предлагам да поканим Роби Уилямс да прекара известен период от време в БГ, през който да има възможност за максимален брой досег с българска администрация, че току-виж, знам ли — Мадам Р. (@Bebo_debel) 29 септември 2025 г.

Опитът на бай ти Ганя да ограби Роби Уилямс е бая по-срамен от восъчната снимка на Желязков. — Petar Cholakov (@P_Cholakov) 29 септември 2025 г.

Роби Уилямс за шеф на Антикорупционната комисия! — dRoNec (@dR0NEC) 29 септември 2025 г.

Понеже вярвам в системата в родината ни, сигурен съм, че ще се окаже, че служителите са предложили по 700 евро на шофьорите на камионите, за да докарат насила Роби Уилямс да пее в София, щото им е омръзнало само чалга да се лее. — Vovo (@DrVovo) 29 септември 2025 г.

Тъжни радости - Роби Уилямс те поздрави за успехите във волейбола, но шофьорите на техниката му попаднат на единствените двама корумпирани в държавата — The great Ivan 👀🙋‍♂️ (@GhostOfIvan) 29 септември 2025 г.

Аз съм на страната на инспекторите от ДАИ. Съпричастен съм. Вие представяте ли си какъв срам и смут сред колегите им щеше да настане, ако бяха разбрали, че колегите им са спряли ТИР-овете и не са им взели пари? — Еклисиаст (@eklisiast_) 29 септември 2025 г.

Кустурица спешно търси да закупи правата за сценарий с българските ДАИ-аджии. — Мануела 🇺🇦 (@ManuelleG3) 29 септември 2025 г.

Daniel Andjev

Ако си бяха купили ПОС терминал можеше да не си губят времето. Все пак са постъпили човешки. Трябва дори да бъдат наградени с медал за човечност.

Rumen Statev

Всичко се прави за пътната безопасност. Така казаха по телевизията

Отец Париций Герберски

Да не сме му Роби, че да го оставят да си развява коня. Развращава нацията с англосаксонски ритми. Хората вместо да ходят на шоупрограми на талантливи музиканти като Владислав Славов, мятат малкото си останали левчета за този смешко. Пази си лева народе, че ще ти трябва и след нова година. Последната битка предстои

Иван Пидакиев

Ееее...едни 700 долара да нямат да дадат на ДАЙ,а кви пИчалби ще има концерта!! Злагат са.