Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДБ видя връзка с "Лукойл" в случая с Мария Цънцарова

Законът дава право на bTV да уволни журналистката, когато си поиска, обяви Слави Трифонов

Днес, 12:43
Журналисти протестираха вчера пред bTV в защита на колежката си след призив на Асоциацията на европейските журналисти.
Фейсбук/АЕЖ
Журналисти протестираха вчера пред bTV в защита на колежката си след призив на Асоциацията на европейските журналисти.

Политическите коментари заваляха след новината вчера, че журналистката Мария Цънцарова – една от водещите на сутрешния блок на bTV, е освободена от работа.

Божидар Божанов от ДБ намеси в случая бъдещата сделка за рафинерията на "Лукойл". "Собственикът на bTV е голяма чешка компания. Това, че тя продава на БДЖ влакове я прави зависима от силния на деня – Пеевски. Един от големите телекоми в България, който получава средства по ПВУ, също е част от тази група. Бих задал един въпрос: преговаря ли в момента тази компания за “Лукойл” и поставя ли Пеевски условия, като например свалянето на Мария Цънцарова", каза Божанов пред БНТ.

От страна на ГЕРБ Деница Сачева коментира в социалните мрежи: "Мария Цънцарова е журналист с характер и собствено мнение. Разговорите при нея са знакови, че силният политик не би трябвало да се страхува от журналистически въпроси. А изводите, че силният политик знае, че удобното мълчание е най-опасно."

Водачът на ИТН Слави Трифонов написа във Фейсбук, че телевизията "може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България". Той обяви, че протестът в защита на журналистката, организиран от нейни колеги, е "инспириран от протестър номер едно в държавата – ПП-ДБ".

В друга посока насочи разговора Наталия Киселова от БСП, която намекна за нуждата от финансиране на медиите. "За да има свободни медии, не са достатъчни само свободни журналисти, има и други фактори и това е гражданското общество. Аз имам абонамент за два електронни сайта, платен, и за три вестника на хартия. Помислете си колко хора предварително дават доверие за независима журналистика и ще си отговорите дали това, което се случи, е добре. Не, не е добре", каза Киселова пред Нова телевизия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мария Цънцарова, bTV

Още новини по темата

bTV свали от сутрешния блок Мария Цънцарова и Златимир Йочев

19 Дек. 2025

Асен Иванов пое новините на bTV
02 Юли 2025

БНТ: Добре дошли в Новата... 925 година
28 Дек. 2024

Деси Стоянова се разделя с bTV
25 Юли 2024

Промените в bTV продължават
11 Дек. 2023

Каспаров: Путин ще се срути, ако Крим бъде освободен
26 Февр. 2023

Прокуратурата разследва кой каза, че от "Възраждане" са ваксинирани
16 Септ. 2022

Разследваната ХелпКарма продължава да набира и харчи дарения
19 Дек. 2021

Четири истории на журналиста Светослав Иванов
19 Ноем. 2021

Радина Червенова се завръща на екран, но в bTV
27 Авг. 2021

Маркет линкс: Разликата между ГЕРБ и ИТН е около 3%

03 Юни 2021

bTV сваля Любен Дилов от журито на "България търси талант"
21 Апр. 2021

Собственикът на Telenor и bTV загина в авиокатастрофа
29 Март 2021

Хелпкарма атакува Би Ти Ви без грам покаяние за мегазаплатите
10 Ноем. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ