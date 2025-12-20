ДБ видя връзка с "Лукойл" в случая с Мария Цънцарова

Политическите коментари заваляха след новината вчера, че журналистката Мария Цънцарова – една от водещите на сутрешния блок на bTV, е освободена от работа.

Божидар Божанов от ДБ намеси в случая бъдещата сделка за рафинерията на "Лукойл". "Собственикът на bTV е голяма чешка компания. Това, че тя продава на БДЖ влакове я прави зависима от силния на деня – Пеевски. Един от големите телекоми в България, който получава средства по ПВУ, също е част от тази група. Бих задал един въпрос: преговаря ли в момента тази компания за “Лукойл” и поставя ли Пеевски условия, като например свалянето на Мария Цънцарова", каза Божанов пред БНТ.

От страна на ГЕРБ Деница Сачева коментира в социалните мрежи: "Мария Цънцарова е журналист с характер и собствено мнение. Разговорите при нея са знакови, че силният политик не би трябвало да се страхува от журналистически въпроси. А изводите, че силният политик знае, че удобното мълчание е най-опасно."

Водачът на ИТН Слави Трифонов написа във Фейсбук, че телевизията "може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България". Той обяви, че протестът в защита на журналистката, организиран от нейни колеги, е "инспириран от протестър номер едно в държавата – ПП-ДБ".

В друга посока насочи разговора Наталия Киселова от БСП, която намекна за нуждата от финансиране на медиите. "За да има свободни медии, не са достатъчни само свободни журналисти, има и други фактори и това е гражданското общество. Аз имам абонамент за два електронни сайта, платен, и за три вестника на хартия. Помислете си колко хора предварително дават доверие за независима журналистика и ще си отговорите дали това, което се случи, е добре. Не, не е добре", каза Киселова пред Нова телевизия.