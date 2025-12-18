Телевизиите посрещат 2026 г. с Галена, Миле Китич и "Сватбарски мераци"

Новогодишните програми, с които трите национални ефирни телевизии ще посрещнат 2026 година, обещават още отегчени и раздразнени зрители. По традиция немощният избор и драматургия на развлекателните празнични предавания отприщва масови негативни реакции, макар всички да твърдят, че са наясно с това и не ги следят още от времето на Хачо Бояджиев и балета на ГДР.

Галена, Миле Китич и "Сватбарски мераци": така изглеждат плановете на БНТ, bTV и Нова тв за нощта на 31 декември срещу 1 януари.

Обществената телевизия, ръководена все още от Емил Кошлуков, ще предложи новогодишна програма в три части, но без особена фантазия. От 20:30 ч. започват "Сватбарски мераци" - "шоуто, в което всички танцуват, пеят и се веселят на една маса". "Наздравици за младоженците ще вдигнат Николина и Мария Чакърдъкови, Гуна Иванова и нейните внучки – Ива и Велислава Костадинови, Деси Слава, и Мими Иванова, Иван и Ивана Дякови. И още – Глория, Илия Луков, Аристос Константину, Райко Кирилов и Йорданка Варджийска, Койнарската духова музика и много други", обещават от БНТ. На "сватбата" са поканени и актьорите Кръстю Лафазанов, Любомир Нейков, София Бобчева, Дарин Ангелов, Мая Бежанска, Филип Аврамов, Албена Михова.

"Евро Кабаре" ще стартира "минути преди да сменим левовете с евро... с евъргрийни от Италия, Франция, Испания" в изпълнение на Веселин Маринов, Михаела Филева, Виктор Калев, Руслан Мъйнов и Елена Атанасова. Финалът ще замирише на нафталин с песни на Тони Димитрова, Васил Найденов, Стефан Димитров и Богдана Карадочева, Орлин Горанов, Любо Киров, Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", Дони и Нети, Стефан Диомов. "Сцени от Златния фонд на обществената телевизия, вплетени с нови скечове, с изпълнения на стари евъргрийни, с днешни популярни изпълнения на музикални звезди, комедийни актьори, балети, оркестри и ансамбли", се казва в съобщението за празничната програма, която ще продължи до 1 ч. под режисурата на Димитър Шарков.

БТВ влиза в Новата година без Мария Цънцарова, но с "мега концерта на Галена "Еуфория", който започва в 22 часа на 31 декември и ще завърши след полунощ. Сред специалните гости са Азис, Преслава, Деси Слава, Фики Стораро и синът на певицата - Алекс. "Еуфорията" в новогодишната нощ ще бъде гарантирана и от хитове като "По, по, по", "Знам диагнозата", "Пак ли?", "Тихо ми пази", "В твоите очи", "Душата ми крещи", "Феноменален", "Welcome to Bulgaria", "Ти не си за мен" и много други, обявяват от телевизията. Един час след началото на 2026-а Галена ще бъде заменена в ефира на bTV от Миро.

Но и частният канал няма да мине без "Бургас, морето и неговите трудови хора": Тони Димитрова ще звучи там на 31 декември от 12:30 на обяд, а Стефан Диомов - в същия час на 1 януари, когато ще бъде излъчен негов юбилеен концерт с участието на Орлин Горанов, Тони Димитрова, "Тоника СВ", Ева Найденова, Боян Михайлов.

Програмата на Нова тв за Нова година започва в 20 часа със специално издание на "Пееш или лъжеш" с Димитър Рачков, Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов. От 22 ч. Гала и Геро ще водят "Гала вечер с NOVA" с участието на Васил Найденов, Силвия Кацарова, Рафи Бохосян, Ивана, Деси Слава, Фики Стораро, Нети Добрева, Тино и Роби, както и актьорите Здрава Каменова, Неда Спасова, Евелин Костова, Станимир Гъмов, Румен Угрински и Дарин Ангелов. В предаването ще се включат също "най-колоритните участници от последните сезони на "Игри на волята" и Big Brother", уточняват от Нова.

Първият половин час от 1 януари ще е с фолклорен концерт на Здравко Мандаджиев, ансамбъл "Средец" и танцовите клубове "Средец" и "Граовци". Но после каналът ще конкурира Галена с турбофолк: концерта на Драгана Миркович и Миле Китич, състоял се март т.г. в зала "Арена 8888 София".