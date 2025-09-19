БНТ започва едноседмична стачка за по-високи заплати

БГНЕС През май служители на БНТ вече протестираха за 15% увеличение на заплатите

Служителите на Българската национална телевизия обявиха стачна готовност с искане за повишение на възнагражденията с близо 30% и подобряване на условията на труд, съобщи БНР.

От стачния комитет са уведомили генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за намеренията за провеждане на предварителна стачка от 24 септември до 1 октомври, като обществената телевизия няма да спира излъчването, но новините ще се отразяват телеграфно. Дали стачката ще се проведе, зависи от насрочената с Емил Кошлуков среща за 23-и септември, понеделник, допълниха от стачния комитет.

Двигател на стачната инициатива са техническите специалисти - оператори, монтажисти, режисьори, звукорежисьори. Репортери също са заявили готовност да се включат, пише OFFNews. След уведомлението е започнал и натиск срещу ефективните стачни действия, твърдят запознати.

БНТ няма да спира излъчване, но стачкуващите планират да ограничат работата си. В уведомителното писмо е посочено, че по време на стачката БНТ ще отразява новините телеграфно, без разширени репортажи. Операторите и режисьорите ще заснемат само общи планове, а монтажистите ще монтират материалите през черни бланкове.

По време на цялата програма трябва да стои надпис "Предварителни стачни действия на служителите на БНТ", а водещите да съобщават това във всяко предаване или живо включване. Стачкуващите служители ще бъдат на работните си места, но ще изпълняват задълженията си само за половината работно време.

Ако след изтичане на стачната седмица исканията не са удовлетворени, стачният комитет заявява готовност за ефективна стачка. При нея телевизията ще спре да отразява дейността на Народното събрание, Министерския съвет и президентството.

По предварителна оценка инициативният комитет представлява около 900 души. Не е ясно колко ще се включат в стачните действия.

"Във вторник предстои среща между ръководството на телевизията и стачния комитет, за да видим под каква форма ще се случат нещата и доколко и по какъв начин може да се изпълнят техните искания", каза пред БТА Антон Андонов - член на Управителния съвет на обществената телевизия.

„За съжаление, в последните години дейността на БНТ, както и на повечето обществени медии, е недофинансирана и заплатите на нашите служители наистина може да се каже, че не са адекватни на пазара. Това, което ние, като ръководство, ще се постараем да направим е по никакъв начин качеството на информацията и на телевизионния продукт да не пострада, ако се вземе окончателно решение за някакви стачни действия“, каза Андонов.

Андонов отбеляза, че тази стачка е отглас от общите протести, които служителите на трите обществени медии - Българската национална телевизия, Българската телеграфна агенция и Българското национално радио правиха през май. Тогава те настояваха за минимум 15% увеличение на заплатите.

„Истината е, че нашите синдикални организации, още когато беше общият протест, казаха, че ще търсят някакво продължение наесен. Ние разговаряхме с представители на изпълнителната власт. За съжаление, към момента няма промяна“, каза членът на управителния съвет на БНТ.