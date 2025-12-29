В Русия вече няма да се изпълняват постановления на чуждестранни наказателни и международни съдилища. Такъв закон подписа на 29 декември президентът Владимир Путин. Става дума за съдилища „ с правомощия в областта на наказателното съдопроизводство от други чужди държави без участието на Русия“.

Освен това под забраната попадат решенията на „международни съдебни органи, чиято компетентност не се основава на международен договор с Русия“, както и резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

Към тях се отнася Международният наказателен съд (МНС) в Хага, който през март 2023 г. издаде заповед за арест на Путин заради принудителната депортация на деца от окупираните територии на Украйна. Подобни обвинения бяха повдигнати и срещу упълномощената по правата на детето в Руската федерация Мария Лвова-Белова.

Също така МНС обяви за издирване бившия министър на отбраната, а понастоящем секретар на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, началника на Генералния щаб Валерий Герасимов и командващия военновъздушните сили Сергей Кобилаш, които са заподозрени във военни престъпления и престъпления срещу човечеството.