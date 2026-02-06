Един от най-високопоставените руски генерали е прострелян в Москва

Един от най-високопоставените руски генерали бе прострелян при покушение в Москва. Първият зам.-началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили (ГРУ) ген.л-т. Владимир Алексеев е настанен в болница с три огнестрелни рани. Състоянието му е тежко.

"На 6 февруари 2026 г. в жилищна сграда, разположена на Волоколамското шосе в Москва, неидентифицирано лице е произвело няколко изстрела по мъж и е избягало от местопроизшествието. Следователи и криминалисти от Следствения комитет на Москва работят на мястото на инцидента", съобщи говорителят на Следствения комитет Светлана Петренко, цитирана от "Известия". Руски Телеграм канали твърдят, че Алексеев е прострелян на 24 етаж на сградата, в която живее.

Russian outlets report General Alekseyev is in critical condition after taking three bullets to the chest. HUR previously linked him to civilian missile strikes and sham referendums in occupied Ukraine. Footage from the assassination site has surfaced. https://t.co/93xe1zDhV4 pic.twitter.com/HVzMsAwLnS — WarTranslated (@wartranslated) 6 февруари 2026 г.

Алексеев е много известен във военните кръгове. Той е родом от украинското село Голодки. Завършил е Рязанското въздушно-десантно училище. От 2011 г. е първи заместник-началник на ГРУ. Бил е един от ръководителите на руската военна операция в Сирия, за което е удостоен с наградата „Герой на Русия“ през 2017 г. Счита се за един от основателите на ЧВК „Вагнер“, въпреки че още в самото начало на бунта на Евгений Пригожин го осъди и призова бойците да сложат оръжие.

Во дворе захваченного штаба Южного военного округа сидят на лавочке замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, Пригожин и первый заместитель начальника ГУ генштаба (бывшее ГРУ) Владимир Алексеев.



Пригожин требует выдать ему министра Шойгу и начальника генштаба Герасимова, подчиненный… pic.twitter.com/SiJUZvTGUI — Минута в минуту (@minutavminutu) 24 юни 2025 г.

Той е признат и за основател на Доброволческия корпус на руското Министерство на отбраната, който включва различни „доброволчески“ руски части, като например ЧВК „Редут“. Той е и един от основателите на наскоро разформированата бригада „Еспаньол“, чието ядро ​​се състои от руски футболни фенове и която се прочу със своята жестокост към мирни жители и военнопленници.

Алексеев има разузнавателни връзки с паравоенни групировки по целия свят. Твърди се, че е участвал и в опита за намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 г. Той е един от санкционираните от Европейския съюз за отравянето на бившия агент на ГРУ Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия през 2018 г.

В Украйна Алексеев е обявен за „военен престъпник“. Според Главното разузнавателно управление на Украйна, Алексеев е отговорен, наред с други неща, за разузнаване на цели за въздушни удари в Украйна.

Покушението идва ден, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е съгласувал нови операции със Службата за сигурност на Украйна, която стои зад предишните покушения срещу висши руски военни.

Началникът на Алексеев - адмирал Игор Костюков, е участник в руската делегация за преговори за постигане на мир в Украйна.

Това е четвъртото покушение срещу генерал в Москва и Подмосковието за две години. През декември миналата година на паркинг пред дома си загина началникът на управлението за оперативна подготовка на Въоръжените сили на Русия Фанил Сарваров.

През април 2024 г. при взрив на автомобил бе убит зам.началникът на главното оперативно управление на Генщаба Ярослав Москалик.

През декември 2024 г. в Москва загина генерал-лейтенант и началник на войските за радиационна, химическа и биологична защита Игор Кирилов. Руският президент Владимир Путин нарече убийството му "тежък провал на руските правоохранителни органи и спецслужби".