Лондон и Париж ще пратят сили в Украйна след войната

Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и украинският президент Володимир Зеленски подписаха в Париж декларация за намерение, свързана с разполагането на многонационална сила в Украйна след евентуално прекратяване на огъня. Документът е резултат от срещата на т.нар. „коалиция на желаещите“, в която участват 35 държави, Украйна и Съединените щати.

В хода на разговорите бе споменато, че в Украйна ще бъдат разположени между 15 хил. и 30 хил военни.

На срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж бяха договорени механизмите за мониторинг на режима на прекратяване на огъня в Украйна, които ще бъдат осигурени от САЩ, заяви френският президент Макрон. Във връзка с участието на САЩ е договорено и създаване на координационен център към оперативния щаб на „коалицията“.

Максималната численост на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) след края на войната ще бъде 800 хиляди и западните партньори ще обезпечат нейното функциониране, заяви Макрон след срещата.

Договорен е правно обвързващ ангажимент от страна на съюзниците на Украйна - да я подкрепят „в случай на ново нападение от Русия“. Полският премиер Доналд Туск заяви, че договореностите за конкретни гаранции за сигурността на Украйна в момента са на ниво чернови. Документите за гаранциите са готови, скоро ще бъдат подписани, заяви обаче украинският президент Зеленски.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че е постигнат „значителен прогрес“ в няколко направления на работа, включително рамковата програма за гаранции за сигурност и плана за развитие на Украйна. Вашингтон е „готов да направи всичко необходимо“, за да бъде постигнат мир, заяви Уиткоф. Той посочи, че заедно с Джаред Къшнър ще проведе нови срещи с украинската делегация и че работата по протоколите за сигурност е в напреднал етап. По думите му страните са близо и до т.нар. „споразумение за просперитет“ за Украйна.

Уиткоф заяви, че заедно с американска инвестиционна компания BlackRock - най-големият мениджър на активи в света, се работи по програма, която ще осигурява работни места на всички украински войници, които се завръщат от фронта.