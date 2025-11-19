Медия без
Русия нанесе най-смъртоносния удар в Украйна за последните два месеца

В Тернопол са загинали най-малко 19 души

Днес, 13:15
В Тернопол загиналите са 19
В Тернопол загиналите са 19

През нощта срещу сряда руските военни атакуваха западните области на Украйна. В Тернопол под ударите попаднаха две жилищни многоетажни сгради. В града загинаха най-малко 19 души, а още 64 бяха ранени. Десетки пострадаха и при атаки в други градове.

Общо през нощта Русия изстреля към Украйна 470 ударни дрона и 48 балистични и крилати ракети, съобщи президентът Володимир Зеленски. Освен Тернополска област, атакувани бяха Киевска, Николаевска, Черкаска, Черниговска, Днепровска, Донецка и Харковска област. Руското министерство на отбраната определи удара като „отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни обекти на територията на Русия“.

"Тернопол е бил атакуван с дронове и ракети", уточни кметът на града Сергей Надал. "В една от пострадалите многоетажни сгради конструкцията е разрушена от третия до деветия етаж", съобщи украинският вътрешен министър Игор Клименко. Във втора сграда е избухнал пожар. Спасителите продължават да разчистват отломките, под които може да има хора.

"Харков е бил ударен с дронове и една авиобомба", пише областният управител Олег Синегубов. Ранени са 46 души. По данни на властите са повредени 16 жилищни блока, станция на спешна помощ, супермаркет, училище, 31 автомобила и два тролейбуса.

"В резултат на атака в Ивано-Франковска област са пострадали трима души", двама от които деца, допълва Клименко. "В Лвовска област са нанесени щети на енергиен обект, складови помещения и дървообработващо предприятие", съобщи областният управител Максим Козицки.

"В Донецка област един човек е пострадал от руската атака", съобщи Володимир Зеленски. Още петима енергетици са били ранени при удар в Днепропетровска област.

Това е най-смъртоносната атака от 9 септември, когато руснаците удариха село Яровая в Донецка област. Тогава загинаха 24 души, а 19 бяха ранени. В момента на удара на хората в селото са били раздавани пенсии.

Ключови думи:

Украйна, руска ракетна атака

