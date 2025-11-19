Русия нанесе най-смъртоносния удар в Украйна за последните два месеца

През нощта срещу сряда руските военни атакуваха западните области на Украйна. В Тернопол под ударите попаднаха две жилищни многоетажни сгради. В града загинаха най-малко 19 души, а още 64 бяха ранени. Десетки пострадаха и при атаки в други градове.
🇷🇺🇺🇦⚡- Russia launched 470+ drones and 48+ missiles at Ukraine overnight. At least 9 civilians were killed in the city of Ternopol, Ukraine, from the attacks. pic.twitter.com/3xQdZhQqgb— Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) 19 ноември 2025 г.
Общо през нощта Русия изстреля към Украйна 470 ударни дрона и 48 балистични и крилати ракети, съобщи президентът Володимир Зеленски. Освен Тернополска област, атакувани бяха Киевска, Николаевска, Черкаска, Черниговска, Днепровска, Донецка и Харковска област. Руското министерство на отбраната определи удара като „отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни обекти на територията на Русия“.
‼️ Swarm of drones, Kalibrs, Kinzhals. Details on the strikes against Kiev forces sites— MD (@distant_earth83) 19 ноември 2025 г.
Ternopol: The city is covered in thick smoke after the strikes.
Kharkov: Massive drone attack. Infrastructure damaged.
Burshtyn: Drone and missile strikes. Reports say the Burshtyn thermal… https://t.co/lJyxLKUNUT pic.twitter.com/4ySwr5MLo4
"Тернопол е бил атакуван с дронове и ракети", уточни кметът на града Сергей Надал. "В една от пострадалите многоетажни сгради конструкцията е разрушена от третия до деветия етаж", съобщи украинският вътрешен министър Игор Клименко. Във втора сграда е избухнал пожар. Спасителите продължават да разчистват отломките, под които може да има хора.
"Харков е бил ударен с дронове и една авиобомба", пише областният управител Олег Синегубов. Ранени са 46 души. По данни на властите са повредени 16 жилищни блока, станция на спешна помощ, супермаркет, училище, 31 автомобила и два тролейбуса.
"В резултат на атака в Ивано-Франковска област са пострадали трима души", двама от които деца, допълва Клименко. "В Лвовска област са нанесени щети на енергиен обект, складови помещения и дървообработващо предприятие", съобщи областният управител Максим Козицки.
"В Донецка област един човек е пострадал от руската атака", съобщи Володимир Зеленски. Още петима енергетици са били ранени при удар в Днепропетровска област.
Това е най-смъртоносната атака от 9 септември, когато руснаците удариха село Яровая в Донецка област. Тогава загинаха 24 души, а 19 бяха ранени. В момента на удара на хората в селото са били раздавани пенсии.