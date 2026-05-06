Костадинова най-сетне призна Лечева за шеф на БОК

Бившата световна рекордьорка даде пълномощно на наследничката си да поеме веднага функциите на председател

06 Май 2026
Весела Лечева и Стефка Костадинова позират за снимка след предаването на пълномощното

Изкаралата над 20 години на поста председател на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова най-сетне призна официално поражението си на изборното събрание от 19 март 2025 г., на което Весела Лечева я победи във вота на делегатите. 

След повече от година увъртания и съдебни обжалвания от приближени до нея, бившата световна рекордьорка проведе работна среща с Лечева днес в София и ѝ връчи пълномощно. С него 5-кратната световна шампионка по стрелба с пушка ще може да управлява олимпийския комитет до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в Търговския регистър.

Още преди няколко дни стана ясно, че и последните жалби срещу избора на нов председател и Изпълнително бюро на БОК са били изтеглени. Въпреки това задължителната процедура предвиждаше някои стъпки (като например уведомяване на страните и по останалите обжалвания), които можеше реално да забавят влизането на Весела Лечева в БОК с около месец.

След окончателната развръзка в нейна полза новият председател на БОК заяви, че веднага започва работа "на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм". Лечева добави, че е в постоянен контакт с МОК, който я призна за легитимен председател още миналата година, и ще съобщи новината за развитието по българския казус на Изпълкома на МОК, който днес и утре провежда заседание в Лозана.

