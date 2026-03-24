Търговският регистър отказа да заличи Стефка Костадинова като шеф на БОК

Пресцентър на ДПС-НН Стефка Костадинова стана водач на листата на "ДПС-Ново начало" в Пловдив, но още не е отписана като председател на БОК.

Агенцията по вписванията окончателно отказа заличаването на Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет. Това е станало с решение № 20260316103757-2/23.03.2026 г. и означава, че бившата световна рекордьорка в скока на височина все още остава де юре начело на БОК, независимо че вече бе регистрирана като кандидат-депутат от партията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало", и че загуби изборите срещу Весела Лечева на общото събрание от 19 март 2025 г.

Костадинова подаде оставка в БОК на 16 март, но два дни по-късно Търговският регистър (част от Агенцията по вписванията) не я прие и издаде серия от указания за добавяне на необходимите документи, за да се изпълнят условията на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ):

>> декларация за истинността на заявените обстоятелства;

>> документ за това кой е посочен да изпълнява правомощията на председател след оставката ѝ;

>> към заявлението да се приложат заверени преписи на необходимите документи, което също не е сторено.

Ден по-късно, на 19 март адвокат Теодора Златева (същата, която представлява досегашния екип на БОК по делата срещу избирането на Весела Лечева за нов председател от общото събрание на 19 март 2025 г.) е внесла някои от документите: адвокатско пълномощно от Костадинова към адв. Златева да я представлява пред Търговския регистър; декларация относно истинността на заявените обстоятелства; и още веднъж самата оставка, адресирана до Изпълнителното бюро на БОК.

В мотивите за отказа за заличаване на Костадинова от Агенцията по вписвания обаче изтъкват още много обстоятелства, които пречат това да стане.

>> Не може подаващият оставка (или негов пълномощник) да заяви това обстоятелство в Агенцията по вписванията, защото това се прави от новоизбрания орган или представител. А не е заявен нов представляващ БОК, който пък да упълномощи адвокат да внесе заявлението за оставка;

>> Така и не е изпълнено условието на чл.41, ал.4 от Устава на БОК, след подаването на оставка от председателя, да бъде избран от Изпълнителното бюро негов заместник, който да изпълнява функциите до свикване на ново събрание, което да избере нов председател. Не приложен протокол от заседание на Изпълнителното бюро, което да е избрало заместник.

"На 18.03.2026 г. на заявителя е указано да отстрани установените нередовности, но в срока по чл. 19, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ указанията не са изпълнени. Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 5, вр. с чл. 21, т. 3 и 5 ЗТРРЮЛНЦ, постановявам отказ по заявление рег.№ 20260316103757 от 16.03.2026 г.", пише в решението на Агенцията по вписванията.

Отказът може да бъде обжалван в 7-дневен срок пред Софийския градски съд от Стефка Костадинова или неин упълномощен представител.