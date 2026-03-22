Повечето жалби срещу Весела Лечева в БОК са оттеглени

Повечето жалби срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет от общото събрание на 19 март 2025 г. са оттеглени само няколко дни, след като загубилата вота Стефка Костадинова реши да напусне и да стане кандидат-депутат от партията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало".

Това съобщи самата Весела Лечева тази вечер, преди церемонията за награждаването на Футболист №1 на 2025 г. Тя разкри, че са оттеглени жалбите на федерацията по вдигане на тежести и на конфедерацията по кикбокс и муай тай, също както и тези на индивидуалните членове Живко Вангелов, Атанас Търев и Христо Марков. От седемте заведени съдебни иска срещу решенията на общото събрание са останали само тези на федерацията по борба (с президент Станка Златева), както и общата на бившия генерален секретар на БОК Белчо Горанов (той напусна съвсем наскоро, за да стане генсек на борбата) и Пламен Кръстев.

"Смятам, че най-после тази сага ще има успешен край. Мина цяла година от общото събрание. Една сага, която постави един много тъжен, за съжаление, черен сценарий пред олимпийския комитет и олимпийското движение в България. Надявам се с последващите действия всичко това вече да бъде зад нас и това да приключи, защото беше изключително неприятна ситуация. След депозираната оставка на г-жа Костадинова мога да ви кажа, че вече има и няколко оттеглени жалби. Така че надявам се и моите колеги, които все още не са оттеглили своите жалби да предприемат такива действия, да проявят разум, защото крайна сметка става въпрос за БОК, една организация със 100-годишна история, и тази срамна страница да бъде затворена".

Според Весела Лечева се очаква в момента, в който възелът около БОК бъде окончателно разплетен от МОК ще възстановят и субсидирането на олимпийския ни комитет.

Що се отнася до това дали е успяла да говори със Стефка Костадинова, Лечева каза, че е научила от медиите, че бившата световна рекордьорка в скока на височина се е кандидарала за народен представител.

"Аз много пъти ѝ предлагах решения, за да не се затормозява работата на БОК. Сега се надявам нейният екип да намери успешното решение на ситуацията", завърши тя.