Оставката на Стефка Костадинова от БОК не е приета

Фейсбук/ДПС-НН Веднага след изявлението в понеделник, че напуска БОК, Стефка Костадинова отиде да регистрира кандидатската листа на ДПС-НН в Пловдив. Ще трябва обаче първо да си финализира оставката от олимпийския комитет.

Оставката, която Стефка Костадинова подаде, за да напусне Българския олимпийски комитет (БОК) и да стане кандидат депутат от партията на Делян Пеевски (ДПС-НН), е отхвърлена от Търговския регистър. На бившата световна рекордьорка в скока на височина са дадени указания за внасяне на задължителните в такива случаи документи, каквито тя не е представила.

За възникналата ситуация съобщи специалистът по спортно право Георги Градев в профила си във "Фейсбук". Той е публикувал и краткото уведомление на Костадинова до Изпълнителното бюро на БОК, че подава оставка като председател, както и решението на Търговския регистър, че не са изпълнени ред условия според Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЦТРРЮЛНЦ).

Оказва се, че документите на Костадинова са внесени в Търговския регистър от адв. Теодора Златева - същата, която представлява досегашния екип на БОК по делата срещу избирането на Весела Лечева за нов председател на общото събрание от 19 март 2025 г.

Два дни по-късно - днес (18 март), Търговският регистър разпорежда, че за да бъде приета оставката и да бъде вписана в регистъра, Стефка Костадинова трябва да представи:

- декларация за истинността на заявените обстоятелства;

- документ за това кой е посочен да изпълнява правомощията на председател след оставката ѝ;

- към заявлението да се приложат заверени преписи на необходимите документи, което също не е сторено.

Преди два дни четирикратният Спортист №1 на България Стефка Костадинова разпространи изявление, че напуска олимпийския комитет, за да стане кандидат-депутат в партията на Делян Пеевски. По-късно тя бе обявена за водач на изборната листа на "ДПС-Ново начало" в Пловдив.

За да стане обаче и де юре кандидат-депутат, тя трябва да бъде отписана от Търговския регистър като председател на БОК. В момента тя продължава формално да се води такъв, независимо че на общото събрание от 19 март загуби вота срещу Весела Лечева.

Последваха общо 7 обжалвания на решенията на събранието, които стопираха вписването на Лечева в Търговския регистър (до съдебно произнасяне по всички тях). До момента са гледани 5 от съдебните искове, като Софийски градски съд се произнесе 4 пъти в полза на Лечева и веднъж - в полза на Костадинова. Две дела още не са тръгнали, а по някои има обжалвания в Софийския апелативен съд.