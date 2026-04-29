Българин е сред най-добрите млади вратари в света

В престижната класация попада и Фьодор Лапоухов от ЦСКА

Днес, 07:00
БГНЕС
Пламен Андреев попада в престижни класации за вратари още от времето, когато бе футболист на "Левски".

Младежкият футболен национал Пламен Андреев (21 г.) е единственият българин, който попада в подреждането за 100-те най-добри вратари в света до 23-годишна възраст, изготвено от Международния център за спортни изследвания (CIES).

Андреев, който в момента е в полския "Лех" (Познан) като преотстъпен от "Фейенорд" до края на сезона, и преди е намирал място в различни класации на CIES. Сега той е нареден сред тези, които са с най-висока трансферна стойност и с най-голям коефициент за опит, изчислен спрямо броя изиграни минути в официални мачове, спортното ниво на тези двубои и постигнатите резултати.

Моментната цена на Андреев, според изследването на CIES, е 2 млн. евро. Това го нарежда на 61-во място сред най-скъпите млади вратари. Начело е белгиецът Майк Пендерс (20 г.), който е собственост на "Челси", но играе под наем в "Страсбург". Той е оценен на 47.3 млн. евро. Следват Йонас Урбиг от "Байерн" (€41 млн.) и Робин Рисер от "Ланс" (€35 млн.).

В класацията има и един вратар от Първа лига - играещият за ЦСКА беларуски национал Фьодор Лапоухов, който е оценен на 2.8 млн. евро. Това го нарежда на 45-о място.

Според натрупан опит Лапоухов, който е титуляр при "червените", е много по-напред - на 11-о място. Неговият коефициент е 72.4. Начело отново е Майк Пендерс с 81.2.

Тук Андреев е доста назад - на 87-а позиция с коефициент на опит 53.0. Но това е разбираемо - той в момента е резерва в "Лех" и има изигран само един мач в полската Екстракласа. Резерва бе и в "Сантандер", където игра под наем от юли м. г. до 8 януари. В испанския втородивизионен клуб той записа 5 мача.

