Опашкарят "Септември" има най-високите футболисти

"Арда" задмина "Черно море" по най-висока средна възраст на играчите

Днес, 08:41
Футболистите на "Септември" (в тъмночервени екипи) са най-високи в елитната ни дивизия, а тези на "Лудогорец" (в жълто) са на четвърто място по този показател.
БГНЕС
Столичният "Септември", който е на предпоследно място в Първа лига, разполага с най-високите футболисти в дивизията. Това показват данните на Международния център за спортни изследвания (CIES), които са актуализирани към декември.

Играчите на софийския тим са със среден ръст 183.1 см. Близо до този показател са двата елитни пловдивски отбора - "Локомотив" (182.9 см) и "Ботев" (182.6 см). Следват "Лудогорец" (182.5 см), "Левски" и "ЦСКА 1948" с по 182.4 см и др.

Любопитен факт е, че играчите на един от големите клубове - ЦСКА, са на предпоследно място по този показател в България - 180.6 см. След тях, т.е. с най-нисък среден ръст са в "Ботев" (Вр) - 180.5 см.

Изследването е правено за 50 първенства по цял свят, като шампионатът ни се нарежда чак на 29-о място по среден ръст на футболистите в него - 181.7 см. Лидер е италианската Серия А - 184.8 см, пред германската Бундеслига - 184.3 см, норвежката Елитесериен - 184.2 и др. Най-ниски са играчите в японската Джей лига - 177.8 см.

В разбивката по клубове първенецът ни в ръстово отношение "Септември" е далеч назад, като само за сравнение най-високите състезатели играят в "Унион" (Берлин) - 188 см. Най-ниски пък са в "Токио Верди" - 175.6.

 

"ЧЕРНО МОРЕ" ВЕЧЕ НЕ Е ОТБОРЪТ С НАЙ-ВЪЗРАСТНИТЕ ИГРАЧИ

В анализа на CIES е направено сравнение и по средна възраст. Веднага прави впечатление, че "Черно море" вече не е клубът с най-възрастни играчи. В момента на първо място у нас в това отношение е "Арда" - 28.7 години.

Най-вероятно основният принос за това е привличането на 38-годишния Ивелин Попов през септември. "Черно море" в момента не е дори и на второ място, а чак на трето по средна възраст - 28 г., като е изместен от "Локомотив 1929" (Сф) - 28.3 г.

На обратния полюс няма изменение - "Берое" отново разполага с най-младия състав в Първа лига - 24.1 г.

На общия фон Първа лига е едно от "младите" първенства сред включените в анализа - на 34-о място с 26.5 г. средна възраст. Най-висока е възрастта в китайската Суперлига - 29.3 г., пред перуанската Лига 1 - 29.2 г., чилийската Лига де Примера - 28.7 г. и др. Най-млади са футболистите в словенската Първа лига - 24.8 г.

По отделни клубове най-възрастните футболисти играят в саудитския "Ал Халеедж" - 31.7 г., а най-младите - в "Страсбург" (21.6 г.). Тук "Берое" заема 25-о място по ниска средна възраст сред изследваните 799 клуба от цял свят.

