ПЪРВА ЛИГА, ХХ КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

6 февруари (петък)

"Монтана" - "ЦСКА 1948" 0:1

(Жоржиньо 20-авт)

ЦСКА - "Арда" 3:1

(Питас 44, Делова 53, Перейра 71; Кабов 22)

7 февруари (събота)

"Черно море" - "Спартак 1918" (Вн) 12:30 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив 1929" (Сф) - "Лудогорец" 15:00 ч.

(по Диема спорт)



"Левски" - "Ботев" (Вр) 17:30 ч.

(по Диема спорт)



8 февруари (неделя)

"Добруджа" - "Септември" (Сф) 12:00 ч.

(по Диема спорт)



"Славия" - "Локомотив" (Пд) 14:15 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Пд) - "Берое" 16:45 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 19 14 2 3 43:12 44 2. "ЦСКА 1948" 20 12 4 4 32:20 40 3. "Лудогорец" 19 10 7 2 35:13 37 4. ЦСКА 20 9 7 4 30:17 34 5. "Черно море" 19 9 6 4 25:14 33 6. "Локо" (Пд) 19 7 8 4 20:22 29 7. "Славия" 19 7 7 5 23:21 28 8. "Локо 1929" (Сф) 19 6 8 5 21:18 26 9. "Ботев" (Вр) 19 6 7 6 15:16 25 10. "Арда" 20 6 6 8 21:22 24 11. "Ботев" (Пд) 19 6 3 10 25:29 21 12. "Спартак 1918" (Вн) 19 3 8 8 18:30 17 13. "Берое" 19 3 7 9 16:32 16 14. "Монтана" 20 3 6 11 14:34 15 15. "Септември" 19 4 3 12 19:41 15 16. "Добруджа" 19 3 3 13 13:29 12 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

10 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

9 гола: Евертон Бала ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

8 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

7 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн);

5 гола: Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Петър Станич ("Лудогорец"), Майкон ("Левски"), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Янис Гермуш ("Славия"), Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

3 гола: Бърнард Текпетей и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Георг Стояновски, Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Лумбард Делова, Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Антоан Стоянов и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Феликс Ебоа Ебоа, Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Кауе Карузо и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Томаш Силва ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Мазир Сула и Радослав Кирилов ("Левски"), Кайо Видал, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов ("Добруджа"), Лазар Марин, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Хосе Мартинес, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Лео Перейра, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Атанас Кабов, Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".

.