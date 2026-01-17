Медия без
Българското първенство доближи световния Топ 30

Първа лига се изкачва в класацията въпреки критиките към качеството на игра и съдийските грешки

Днес, 08:07
Дербита като ЦСКА - "Лудогорец" (на снимката) не са много чести в българското първенство, но въпреки това то подобри рейтинга си.
БГНЕС
Парадоксално на фона на всички критики за нивото на игра и съдийските грешки, но българското първенство подобри мястото си в годишната класация за най-силни национални шампионати, изготвена от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS).

За изминалата година Първа лига е получила 464,25 точки по критериите на съставителите на подреждането. Това придвижва първенството ни с три позиции напред до №36 в света.

А това означава, че през 2025 г. първенството ни е изместило по сила шампионатите на Азербайджан (вече №37), Корея (№38) и Мароко (№39). След нас са още американската Мейджър лийг сокър (№40), унгарската НБ 1 (№41), израелската Висша лига (№43) и др. За отбелязване е също, че първенството на България вече е №23 сред европейските.

Има промяна и на върха в класацията. Начело вече излезе английската Премиър лийг с 2359 т., която бе на трето място за 2024 г. Това е шесто отличие за дивизията от началото на класацията през 1991 г.

Испанската Ла Лига остава на втора позиция с 2073 т. Бразилската Серия А се изкачва с едно място до №3 с 1999 т., докато италианската Серия А бележи значително отстъпление - от първо място, което заемаше две поредни години, до четвърто сега с 1972 т.

