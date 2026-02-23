ПЪРВА ЛИГА, ХХIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

27 февруари (петък)

"Арда" - "Спартак 1918" (Вн) 1:0

(Вутов 56)

"Монтана" - "Ботев" (Пд) 0:0



"Славия" - "ЦСКА 1948" 17:45 ч.

28 февруари (събота)

"Ботев" (Вр) - "Берое" 12:30 ч.

"Добруджа" - "Черно море" 15:00 ч.

"Септември" (Сф) - ЦСКА 17:30 ч.

1 март (неделя)

"Левски" - "Локомотив 1929" (Сф) 17:15 ч.

2 март (понеделник)

"Лудогорец" - "Локомотив" (Пд) 18:00 ч.

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 22 17 2 3 52:14 53 2. "Лудогорец" 22 12 7 3 41:17 43 3. ЦСКА 22 11 7 4 33:17 40 4. "ЦСКА 1948" 22 12 4 6 33:25 40 5. "Черно море" 22 9 9 4 26:15 36 6. "Локо" (Пд) 22 8 10 4 24:24 34 7. "Арда" 23 8 7 8 24:23 31 8. "Славия" 22 7 7 8 24:26 28 9. "Ботев" (Вр) 22 6 9 7 16:19 27 10. "Локо 1929" (Сф) 21 6 9 6 24:23 27 11. "Ботев" (Пд) 23 7 5 11 27:33 26 12. "Спартак 1918" (Вн) 23 3 11 9 21:34 20 13. "Добруджа" 22 5 4 13 17:29 19 14. "Берое" 22 3 9 10 17:34 18 15. "Септември" 21 5 3 13 20:44 18 16. "Монтана" 23 3 7 13 14:36 16 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

12 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

11 гола: Евертон Бала ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

10 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Мустафа Сангаре ("Левски");

7 гола: Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Хуан Переа (2 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн);

5 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Майкон ("Левски"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Квадво Дуа ("Лудогорец"), Франклин Маскоте и Николай Минков ("Ботев", Пд), Янис Гермуш ("Славия"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа");

3 гола: Антонио Вутов ("Арда"), Мазир Сула ("Левски"), Томаш Силва ("Добруджа"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Георг Стояновски, Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Хосе Мартинес и Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Антоан Стоянов и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Радослав Кирилов ("Левски"), Кайо Видал, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Акрам Бурас, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Идан Нахмияс, Руан Круз, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Тодор Павлов, Жоел Цварц, Севи Идриз, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Димо Кръстев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".

