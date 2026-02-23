Загуба на "Лудогорец" даде шампионски аванс на "Левски"

Вторият в класирането на Първа лига "Лудогорец" загуби с 1:2 гостуването си срещу "Ботев" (Пд) в последния мач от XXII кръг и остана на 10 точки от лидера "Левски", който е с 53. Този аванс дава вече голямо предимство за "сините" 8 кръга преди края на редовния сезон и преди началото на втората фаза.

"Ботев", който в този мач беше воден от временния треньор Лъчезар Балтанов, показа много силна мотивация. Показателно бе, че победният гол беше отбелязан, след като пловдивчани бяха останали с човек по-малко.

Домакините поведоха в 48-ата минута чрез капитана си Николай Минков, който се възползва от излизане напред на вратаря на разградчани Серджио Падт. "Лудогорец" натисна да изравни и успя в 81-ата минута, когато Винисиус Ногейра центрира от ъглов удар, а Идан Нахмиас отбеляза с глава. Това бе първо попадение на израелския национал за шампионите в официален мач. Веднага след това хърватският защитник на "Ботев" Никола Солдо получи червен картон за две последователни нарушения в рамките на секунди.

Въпреки това пловдивчани натиснаха да търсят седмата си победа за сезона и я постигнаха. В третата минута на добавеното време след 90-ата испанският халф Карлос Алгара хвърли феновете на ст. "Христо Ботев" в екстаз - 2:1.

ОТЗИВИ

Временният треньор на "Ботев" (Пд) Лъчезар Балтанов коментира: "Цяла седмица говорих с момчетата и бях убеден, че могат. Само трябва сърце, раздаване и малко спокойствие. Гордея се с тях. Днес победихме един от най-добрите отбори в България, ако не и най-добрият. Радвам се за момчетата, защото те изстрадаха загубата от "Локомотив" за Купата и тежката такава от "Левски". Променихме схемата на игра, радвам се, че се получи. При червения картон наредихме линиите 4- 4-1 и казахме, ако има възможност за преход, да го направим. Това е дух, това е сърце. Искам да благодаря на предните треньори, с които работих, от тях научих много. Оттук насетне продължаваме по същия начин, а какво ще се случи с мен - не знам. Аз ще давам всичко от себе си, както съм го правил винаги."

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо каза: "Искам да поздравя "Ботев" за битката. Не мисля, че днес показахме стандартите, които има в "Лудогорец". През първото полувреме действахме бавно. Отборът изглеждаше тежък. През второто полувреме, когато изравнихме, това беше моментът да натиснем, да вкараме още един гол и да победим, но ние позволихме да ни отбележат и това реши мача. Когато играеш много мачове, а при нас е така, е нормално в някои срещи представянето ти да варира. Днес играхме срещу отбор с много енергия, който се би мъжки и тогава, когато загубим качеството в нашите подавания, нещата не се получават. Мисля, че днес не спечелихме, защото футболът е отборен спорт. Не успяхме да усетим ритъма на мача. Това, което трябва да правим, е да подобряваме отбора, да гледаме само към следващия мач, той е след само три дни (б.ред. - реваншът с "Ференцварош"). Не променяме фокуса. Трябва да бъдем готови за това, което ни очаква в Будапеща. Много сме разочаровани, но има все още много мачове оттук до края на сезона."