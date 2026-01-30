Дежавю за "Лудогорец" в Европа - отново срещу "Ференцварош"

ЕПА/БГНЕС Капитанът на "Лудогорец" Антон Недялков срещу нигериеца Бамиделе Юсуф по време на последния мач на българския шампион срещу "Ференцварош" - на 6 ноември м.г. в Будапеща, спечелен от домакините с 3:1.

"Ференцварош" се изправи за трети път пред "Лудогорец" през този сезон в европейските клубни турнири. Сега унгарският шампион ще е съперник на разградчани в плейофа за определяне на един от 1/8-финалистите в Лига Европа. Първата среща е на 19 февруари в Разград, а реваншът е на 26 февруари в Будапеща.

Двата тима се срещнаха първо в III квалификационен кръг за Шампионската лига в началото на август, като мачът в Разград завърши 0:0, а в Унгария домакините спечелиха с 3:0. Последва и двубой от редовната фаза в Лига Европа - на 6 ноември в Будапеща, в който домакините победиха с 3:1. Сега "Лудогорец" ще търси първа победа над "Ференцварош" през сезона под ръководството на новия си треньор Пер-Матиас Хьогмо. Начело на унгарския тим все така е Роби Кийн.

"Лудогорец" до момента има само една победа над "Ференцварош" в седемте досегашни двубоя. В останалите има 4 загуби, а два пъти е завършвал наравно.

"Доволни сме от начина, по който успяхме да се класираме за следващия кръг, защото в тези срещи показахме израстване, стабилност и по-голяма увереност в играта си. Отборът демонстрира характер и развитие, което ни дава основание за оптимизъм, и с нетърпение очакваме вълнуващите двубои, които предстоят срещу унгарския отбор", коментира Хьогмо след жребия.

Ако сега успее да елиминира "Ференцварош", българският шампион ще има португалски противник на 1/8-финалите - "Брага" или "Порто". Жребият за тази фаза ще е на 27 февруари.

В друга двойка от плейофите ПАОК, където играе капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, ще срещне испанския "Селта".

ЖРЕБИЯТ ЗА ПЛЕЙОФИТЕ В ЛИГА ЕВРОПА

"Динамо" (Загреб) - "Генк"

"Бран" - "Болоня"

"Лудогорец" - "Ференцварош"

"Селтик" - "Щутгарт"

"Панатинайкос" - "Виктория" (Пилзен)

"Фенербахче" - "Нотингам Форест"

ПАОК - "Селта"

"Лил" - "Цървена звезда"