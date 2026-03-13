Генералният секретар на БОК при Стефка Костадинова напусна

Дългогодишният генерален секретар на БОК при Стефка Костадинова - Белчо Горанов, е напуснал олимпийския комитет и бе избран за генерален секретар на федерацията по борба.

От щаба на новоизбраната за председател на БОК Весела Лечева потвърдиха информацията за напускането на Горанов, който е един от хората, подали жалби срещу решенията на общото събрание от 19 март 2025 г., на което Костадинова загуби вота.

63-годишният бивш борец Белчо Горанов дълги години работи като спортен администратор - към ЦС на БСФС, към борцовата федерация, като началник на кабинета на президента на БФС (тогава Иван Славков - 2002-04 г.). Най-дълго обаче бе във функцията на генерален секретар на БОК - от избирането за председател на Стефка Костадинова през 2005 г. до наши дни. Същевременно той и в момента е председател на юридическата и етична комисия към световната федерация по борба United World Wrestling.

На общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. Горанов прие предложението да остане генерален секретар и в екипа на Весела Лечева и бе избран от делегатите. Още на следващия ден обаче той се отказа от решението си и даже стана първият, който внесе обжалване в Софийски градски съд срещу избора на Лечева, на Изпълнително бюро и на Контролен съвет.

Вместо него Весела Лечева предложи за генсек Данаил Димов. А Горанов остана в екипа на Стефка Костадинова, която все още е вписана в Търговския регистър като председател, тъй като СГС не е разгледал още всички 7 жалби. До момента съдът е гледал 5 от съдебните искове и по 4 от тях се произнесе в полза на Весела Лечева, а само по един (именно заведения от Белчо Горанов) - в полза на Костадинова.

Това, че Горанов е напуснал екипа на Стефка Костадинова, е сигнал за проблеми в стария екип на БОК. Твърде е вероятно и други да подадат заявления за напускане на фона на очертаващата се липса на финансиране (олимпийският комитет получава субсидия от спортното министерство, а също и от МОК, който обаче официално призна Весела Лечева и прекрати всякакви контакти с хората на Костадинова).