Генералният секретар на БОК при Стефка Костадинова напусна

Белчо Горанов се прехвърли на същата длъжност във федерацията по борба

Днес, 14:24
Белчо Горанов гласува на общото събрание на БОК на 19 март 2025 г., където Данаил Димов (вдясно) бе член на изборната комисия.
БОК
Белчо Горанов гласува на общото събрание на БОК на 19 март 2025 г., където Данаил Димов (вдясно) бе член на изборната комисия.

Дългогодишният генерален секретар на БОК при Стефка Костадинова - Белчо Горанов, е напуснал олимпийския комитет и бе избран за генерален секретар на федерацията по борба.

От щаба на новоизбраната за председател на БОК Весела Лечева потвърдиха информацията за напускането на Горанов, който е един от хората, подали жалби срещу решенията на общото събрание от 19 март 2025 г., на което Костадинова загуби вота. 

63-годишният бивш борец Белчо Горанов дълги години работи като спортен администратор - към ЦС на БСФС, към борцовата федерация, като началник на кабинета на президента на БФС (тогава Иван Славков - 2002-04 г.). Най-дълго обаче бе във функцията на генерален секретар на БОК - от избирането за председател на Стефка Костадинова през 2005 г. до наши дни. Същевременно той и в момента е председател на юридическата и етична комисия към световната федерация по борба United World Wrestling.

На общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. Горанов прие предложението да остане генерален секретар и в екипа на Весела Лечева и бе избран от делегатите. Още на следващия ден обаче той се отказа от решението си и даже стана първият, който внесе обжалване в Софийски градски съд срещу избора на Лечева, на Изпълнително бюро и на Контролен съвет. 

Вместо него Весела Лечева предложи за генсек Данаил Димов. А Горанов остана в екипа на Стефка Костадинова, която все още е вписана в Търговския регистър като председател, тъй като СГС не е разгледал още всички 7 жалби. До момента съдът е гледал 5 от съдебните искове и по 4 от тях се произнесе в полза на Весела Лечева, а само по един (именно заведения от Белчо Горанов) - в полза на Костадинова.

Това, че Горанов е напуснал екипа на Стефка Костадинова, е сигнал за проблеми в стария екип на БОК. Твърде е вероятно и други да подадат заявления за напускане на фона на очертаващата се липса на финансиране (олимпийският комитет получава субсидия от спортното министерство, а също и от МОК, който обаче официално призна Весела Лечева и прекрати всякакви контакти с хората на Костадинова).

