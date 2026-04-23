Позабравен играч се връща за "Левски" в съботното дерби

БГНЕС Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се подсмихва на въпрос към него по време на пресконференцията преди съботното дерби срещу ЦСКА.

Френският атакуващ халф на "Левски" Карл Фабиен най-накрая е възстановен от контузия, тази седмица е тренирал пълноценно и се очаква дори да попадне в групата за съботното дерби срещу ЦСКА от XXXI кръг на Първа лига и I кръг в първата четворка от втората фаза на първенството. Футболистът не е играл от 22 февруари заради травмата си.

Нападателят Мустафа Сангаре обаче още не е готов за игра. "Сангаре все още не е в състояние да тренира с отбора", потвърди треньорът на "сините" Хулио Веласкес. Бразилецът Майкон също вече тренира с отбора и утре ще се прецени дали е готов да излезе като титуляр.

Веласкес призна, че не очаква големи изненади от съперника в дербито: "ЦСКА не знам дали има с какво да ни изненада, но по принцип винаги е възможно. В предния мач играхме с четирима в линия в защита. Това, че им поставяме етикети като централни защитници, е друга тема. Те трябва да заемат определени пространства. Всички мои играчи могат да заемат различни позиции. В зависимост от това накъде очакваме да тръгне мача, ще се опитаме да отведем двубоя там, където ние искаме. По никакъв начин играчите не са напрегнати - те са щастливи и доволни, горди от невероятната работа, която се извършва до момента. На база на нашите възможности ще се опитаме да създадем положения, с които да затрудним и нараним съперника."

Двубоят между ЦСКА и "Левски" е в събота от 16:00 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт. За главен рефер е назначен Васил Минев.