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Рускиня осъществи абсурден обрат срещу тенисистка №1 в света

Сабаленка водеше със сет и два пробива, но взе още само един гейм в 1/4-финала на "Ролан Гарос"

03 Юни 2026Обновена
Диана Шнайдер крещи неистово след поредната спечелена точка срещу Арина Сабаленка на път към невъобразимия обрат на централния корт "Филип Шатрие" в Париж.
ЕПА/БГНЕС
Диана Шнайдер крещи неистово след поредната спечелена точка срещу Арина Сабаленка на път към невъобразимия обрат на централния корт "Филип Шатрие" в Париж.

Световната №1 в женския тенис Арина Сабаленка отпадна по напълно неправдоподобен начин на 1/4-финалите от "Ролан Гарос". Беларускинята водеше със и два пробива срещу рускинята Диана Шнайдер, но загуби с 6:3, 5:7, 0:6.

Тоталният срив на 28-годишната Сабаленка започна при аванс от 4:1 гейма във втория сет. Тогава тя допусна рибрейк и позволи на 22-годишната Шнайдер да свие пасива си до минимум. Все пак при 5:4 в своя полза най-добрата тенисистка на планетата сервираше за мача и всички очакваха рутинен край на срещата.

Вместо това Арина предаде за втори път подаването си и скоро посоката тотално се обърна. Младата Диана се възползва от психологическия разпад на опонентката си и спечели 12 от последните 13 гейма в мача, включително финалните 10 поред.

В този период играта на Сабаленка буквално се разпадна. Водачката в схемата на Откритото първенство на Франция приключи мача с 46 печеливши удара (2 аса) и цели 57 непредизвикани грешки (3 двойни), от които 38 дойдоха в последните два сета - 21 във втория и 17 в третия.

От своя страна Шнайдер пласира 25 уинъра (1 ас) и направи 26 непредизвикани грешки (1 двойна), но само 9 във втората и едва 3 в третата част. За левичарката от Жигулевск това беше дебютно участие в 1/4-финал от Големия шлем и първа среща в кариерата с действаща №1 в ранглистата. Тя се справи със задачата за 2:12 ч. на централния корт "Филип Шатрие" в Париж.

"Условията бяха тежки заради вятъра. За първи път играех с Арина. Бях супер нервна - сподели Диана в ТВ интервюто на корта. - Опитвах се да разбера как да играя. Просто гледах да се фокусирам точка по точка, без да мисля за резултата. Казах си, че всичко е наред. Предизвикателството беше тежко. Тя е №1 в света. И в следващия мач просто ще дам всичко от себе си, а ще видим как ще се развият нещата. Трябва да се бориш за всяка точка и да тичаш за всяка топка - това е рецептата."

В първия си "мейджър" 1/2-финал Шнайдер ще се изправи срещу друга дебютантката на тази фаза в най-престижната верига - Мая Хвалинска. Започналата участие от квалификациите 24-годишна полякиня елиминира по-рано днес поставената под №22 Анна Калинская със 7:6 (3), 6:3.

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Ключови думи:

Ролан Гарос, Диана Шнайдер, Арина Сабаленка, Мая Хвалинска

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