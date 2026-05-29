Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бразилски тийнейджър обърна Джокович от 0-2 сета

Жоао Фонсека е поредният, убил мечтата на сръбския рекордьор за 25-а титла от Големия шлем

30 Май 2026Обновена
Жоао Фонсека (в гръб) получава окуражаваща прегръдка от Новак Джокович на мрежата на централния корт "Филип Шатрие" след епичната си победа.
ЕПА/БГНЕС
Жоао Фонсека (в гръб) получава окуражаваща прегръдка от Новак Джокович на мрежата на централния корт "Филип Шатрие" след епичната си победа.

Жоао Фонсека стана едва вторият тенисист, обърнал Новак Джокович от 0-2 сета. 19-годишният бразилец се превърна и в първия тийнейджър, победил сръбската легенда след такъв пасив в турнир от Големия шлем.

Младият талант постигна това в III кръг на "Ролан Гарос", изтръгвайки победата от 39-годишния ветеран с 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Битката на централния корт "Филип Шатрие" в Париж продължи 4:53 ч., като само четвъртият сет отне 83 минути от силите и на двамата.

Особено от тези на Джокович, който в края вече трудно се придвижваше по корта, а имаше и затруднения с дишането. 20 години по-младият Фонсека очаквано демонстрира по-добра физическа издръжливост, а освен това показа и огромна част от потенциала си, превърнал го в най-очакваната следваща звезда на световния тенис.

Joao Fonseca vs Novak Djokovic | Round 3 | Highlights by Emirates | Roland-Garros 2026
Welcome to the official Roland-Garros YouTube channel! Follow us on social media! Facebook: https://www.facebook.com/RolandGarros X: https://twitter.com/rolandgarros Instagram: https://www.instagram.com/rolandgarros TikTok: https://www.tiktok.com/@rolandgarros WhatsApp: https://bit.ly/WhatsAppRolandGarros Threads: https://www.threads.net/@rolandgarros BeReal: http://bere.al/rolandgarros Find out more on rolandgarros.com #RolandGarros
YouTube

"Всъщност не вярвах, че мога да спечеля - сподели Жоао в ТВ интервюто на корта. - Просто играх, просто се наслаждавах. Какво удоволствие беше и какъв идол имаме всички. Удоволствие е просто да стъпя на корта срещу него. За първи път излизам да играя срещу него, така че просто му благодаря и съм много щастлив."

Южноамериканецът беше само на 5 точки от поражението, след като изостана с 15:40 на собствен сервис при 3:4 гейма в четвъртия сет. След това младокът заличи и пробив пасив в петия, реализирайки рибрейк веднага след като изостана с 1:3 гейма в решаващата част. И в крайна сметка спечели 6 от последните 8 гейма в мача.

"Просто се опитвах да удрям топката възможно най-бързо. Защото Джокович... той просто не пропуска. Все още смятаме, че той е на 20. В края на мача дори си мислех, че е в по-добра кондиция от мен, това е лудост. Но усетих, че с настъпването на мрака играта става малко по-бавна и за мен това беше по-добре, защото със сигурност можех да произведа малко повече сила. В началото се борех с жегата, след това се почувствах по-добре", разказа Фонсека.

Преди него единственият човек, който беше побеждавал Джокович след пасив от 0-2 сета, беше Юрген Мелцер. По ирония на съдбата австриецът също обърна сърбина на "Ролан Гарос" - с 3:6, 2:6, 6:2, 7:6 (3), 6:4 на 1/4-финалите през 2010 г.

Така за пореден път угасна мечтата на носителя на 24 титли от Шлема да спечели 25-и "мейджър" трофей и да счупи абсолютния рекорд, който в момента дели с легендата при дамите Маргарет Корт. Откакто се изравни с австралийската гранд дама на тениса с купата от US Open през 2023 г., Ноле загуби два пъти на финал, пет пъти на 1/2-финал, веднъж на 1/4-финал и вече два пъти в III кръг на турнирите от най-престижната верига.

На 1/8-финалите в Откритото първенство на Франция Жоао Фонсека ще се изправи срещу Каспер Рууд. Норвежецът също преодоля III кръг след обрат в пълния 5-сетов формат - 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (4), 7:5 срещу Томи Пол (САЩ) за 4:43 ч. на втория по големина корт "Сузан Ланглен".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ролан Гарос, Жоао Фонсека, Новак Джокович

Още новини по темата

Тенисист №1 не оцеля в парижката жега
28 Май 2026

Синер спечели 30-и пореден мач
27 Май 2026

България няма да участва на "Ролан Гарос" за първи път от 80-те
20 Май 2026

Алкарас пропуска дори "Уимбълдън"
20 Май 2026

Тъжната серия на Григор Димитров продължи и в Париж
19 Май 2026

Аванс от сет и пробив не стигна на Янева за дебютна победа в Шлема
18 Май 2026

Хърватски квалификант елиминира Джокович в първия му мач в Рим
09 Май 2026

Тенис звездите скочиха на "Ролан Гарос" заради наградния фонд
05 Май 2026

Алкарас няма да защитава титлата на "Ролан Гарос"
24 Апр. 2026

Шампионът Дрейпър повали Джокович в драма на "Мастърс"
12 Март 2026

Джокович стигна 1/8-финал в Индиън Уелс след 9 г. чакане
10 Март 2026

Алкарас подобри 88-годишен рекорд
01 Февр. 2026

Алкарас си уреди на куц крак среща с историята
30 Яну. 2026

Късметът заведе Джокович до 1/2-финалите на АО
28 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса