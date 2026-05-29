Бразилски тийнейджър обърна Джокович от 0-2 сета

Жоао Фонсека стана едва вторият тенисист, обърнал Новак Джокович от 0-2 сета. 19-годишният бразилец се превърна и в първия тийнейджър, победил сръбската легенда след такъв пасив в турнир от Големия шлем.

Младият талант постигна това в III кръг на "Ролан Гарос", изтръгвайки победата от 39-годишния ветеран с 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Битката на централния корт "Филип Шатрие" в Париж продължи 4:53 ч., като само четвъртият сет отне 83 минути от силите и на двамата.

Особено от тези на Джокович, който в края вече трудно се придвижваше по корта, а имаше и затруднения с дишането. 20 години по-младият Фонсека очаквано демонстрира по-добра физическа издръжливост, а освен това показа и огромна част от потенциала си, превърнал го в най-очакваната следваща звезда на световния тенис.

"Всъщност не вярвах, че мога да спечеля - сподели Жоао в ТВ интервюто на корта. - Просто играх, просто се наслаждавах. Какво удоволствие беше и какъв идол имаме всички. Удоволствие е просто да стъпя на корта срещу него. За първи път излизам да играя срещу него, така че просто му благодаря и съм много щастлив."

Южноамериканецът беше само на 5 точки от поражението, след като изостана с 15:40 на собствен сервис при 3:4 гейма в четвъртия сет. След това младокът заличи и пробив пасив в петия, реализирайки рибрейк веднага след като изостана с 1:3 гейма в решаващата част. И в крайна сметка спечели 6 от последните 8 гейма в мача.

The FIRST teenager and Brazilian to beat Novak Djokovic at a Grand Slam! 🤩🇧🇷 @rolandgarros #RolandGarros pic.twitter.com/2veEmKCPEU — Tennis TV (@TennisTV) 29 май 2026 г.

"Просто се опитвах да удрям топката възможно най-бързо. Защото Джокович... той просто не пропуска. Все още смятаме, че той е на 20. В края на мача дори си мислех, че е в по-добра кондиция от мен, това е лудост. Но усетих, че с настъпването на мрака играта става малко по-бавна и за мен това беше по-добре, защото със сигурност можех да произведа малко повече сила. В началото се борех с жегата, след това се почувствах по-добре", разказа Фонсека.

Преди него единственият човек, който беше побеждавал Джокович след пасив от 0-2 сета, беше Юрген Мелцер. По ирония на съдбата австриецът също обърна сърбина на "Ролан Гарос" - с 3:6, 2:6, 6:2, 7:6 (3), 6:4 на 1/4-финалите през 2010 г.

Така за пореден път угасна мечтата на носителя на 24 титли от Шлема да спечели 25-и "мейджър" трофей и да счупи абсолютния рекорд, който в момента дели с легендата при дамите Маргарет Корт. Откакто се изравни с австралийската гранд дама на тениса с купата от US Open през 2023 г., Ноле загуби два пъти на финал, пет пъти на 1/2-финал, веднъж на 1/4-финал и вече два пъти в III кръг на турнирите от най-престижната верига.

На 1/8-финалите в Откритото първенство на Франция Жоао Фонсека ще се изправи срещу Каспер Рууд. Норвежецът също преодоля III кръг след обрат в пълния 5-сетов формат - 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (4), 7:5 срещу Томи Пол (САЩ) за 4:43 ч. на втория по големина корт "Сузан Ланглен".