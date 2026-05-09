Хърватски квалификант елиминира Джокович в първия му мач в Рим

В едва третия си турнир от началото на 2026 г. Новак Джокович изигра само един мач. Като поставен под №3 в схемата 38-годишният сръбски тенисист по право почива на старта на "Мастърс" в Рим, а във II кръг допусна обрат с 6:2, 2:6, 4:6 срещу хърватския квалификант Дино Прижмич.
Рекордьорът с 24 титли от Големия шлем изигра силен първи сет, но след това беше измъчван от стомашни проблеми и това оказа сериозно влияние върху играта му. Ветеранът с 6 шампионски трофея във Вечния град опита да се противопостави на 18 г. по-младия си съперник, но в крайна сметка за първи път в кариерата си напусна италианската столица без спечелен мач в олимпийския комплекс "Форо Италико".
Prizmic hands Djokovic his first opening match defeat in Rome, what an amazing run 👏
2007 - Quarterfinals
2008 - Champion
2009 - Final
2010 - Quarterfinals
2011 - Champion
2012 - Final
2013 - Quarterfinals
2014 - Champion
2015 - Champion… pic.twitter.com/t9j1tgppBb
20-годишният Прижмич (№79 в ранглистата) сподели след двубоя, че именно Джокович му е помагал по пътя към пробива в елита, като дори го нарече "мой ментор, освен че е идол от детските ми години".
За Ноле това беше първи официален мач от 12 март, когато отпадна на 1/8-финалите от "Мастърс" в Индиън Уелс след допуснат обрат срещу Джак Дрейпър - 6:4, 4:6, 6:7 (5). След това сърбинът лекуваше травма в дясното рамо. Единственият друг турнир, в който бившият №1 в света участва този сезон, беше Australian Open в Мелбърн през януари, когато загуби на финала от Карлос Алкарас също след спечелен първи сет - 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.
"Виждам много добре какво ми липсва. Закъснявам с половин крачка за топката - коментира Джокович поражението си в Рим. - След такава травма трябва да започнеш отнякъде, просто още ми е рано да бъда конкурентен на най-добрите. А и Дино игра знаменито. Не знам в каква форма ще съм на "Ролан Гарос", защото дори още не тренирам както искам след контузията."
Сърбинът добави, че не планира да играе на друг турнир преди Откритото първенство на Франция и ще се появи на корта отново директно на клей класиката в Париж (18 май - 7 юни).
Следващият съперник на Дино Прижмич в Рим ще бъде французинът Юго Умбер, който елиминира чеха Вит Копжива с 6:3, 6:2.
