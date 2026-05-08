Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦСКА изхвърли "Лудогорец" от Топ 3

"Армейците" спечелиха и петото си гостуване в "червеното" дерби срещу "ЦСКА 1948"

08 Май 2026Обновена
Мохамед Брахими е в прегръдката на съотборниците си в ЦСКА, след като току-що е отбелязал оказалото се единствено попадение в дербито срещу "ЦСКА 1948" в Бистрица.
SPORTAL.BG
Мохамед Брахими е в прегръдката на съотборниците си в ЦСКА, след като току-що е отбелязал оказалото се единствено попадение в дербито срещу "ЦСКА 1948" в Бистрица.

Довчерашният хегемон в българския футбол "Лудогорец" вече се намира извън челната тройка на първенството. Разградчани се смъкнаха на четвърта позиция във временното класиране, след като в откриващия мач от 33-тия кръг в първата четворка ЦСКА победи "ЦСКА 1948" с 1:0 като гост и се изкачи на второ място.

Единствения гол на стадиона в Бистрица отбеляза Мохамед Брахими, който се разписа в 58-ата мин. след нескопосано отиграване в защитата на домакините. През първото полувреме "1948" можеше да поведе, но поделеният лидер в голмайсторската листа на Първа лига Мамаду Диало уцели лявата греда зад Фьодор Лапоухов с мощен диагонален шут от двайсетина метра.

В края на срещата второ попадение за гостите беше отменено заради засада на автора му - Йоанис Питас. Въпреки това "армейците" удържаха преднината си и записаха пета победа от пет изиграни мача като гост в "червеното" дерби, откакто двата отбора с името на ЦСКА съжителстват в елитната ни дивизия.

С актив от 62 т. тимът от Борисовата градина измести съименника си от втората позиция в класирането благодарение на по-добри показатели в директните срещи. Теоретично "Лудогорец" (60 т.) може да задмине и двата ЦСКА, ако утре успее да победи новия шампион "Левски" (76 т.) при гостуването си на ст. "Георги Аспарухов" в София.

Това ще е мачът, след който "сините" ще получат своя трофей и официално ще бъдат коронясани с 27-ата титла в клубната история. Очаква се преди началото разградчани, които бяха несменяем №1 през последните 14 години, да направят шпалир в дома на столичани.

ЦСКА 1948 - ЦСКА 0:1 /репортаж/
Date: 08-05-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. PFC CSKA Sofia, 05/08/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

 

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен както от видяното от отбора си тази вечер, така и от постигнатото израстване през последните месеци, откакто той е начело:

"Доволен съм много от вторите 45 минути. В първите трябваше да коригираме някои неща. От старанието на момчетата съм доволен, от начина, по който се вложиха, и от резултата най-много. 1:0 е идеален резултат и трябва да продължим да правим това, което правим и в момента. Спомням си когато дойдох, къде беше отборът и какво беше самочувствието му. Излязохме по най-добрия начин от много тежка ситуация. Работата, която вършим, не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат. Надявам се да се абстрахираме от всичко и да се фокусираме върху това да играем в Европа."

Наставникът на "ЦСКА 1948" Александър Александров беше на другия полюс на емоциите:

"Може да разделим мача на две части. Преди гола ние бяхме по-добрият отбор. Във втори пореден мач губим след индивидуална грешка. След гола паднахме психически и нищо не ни се получи. Като изключим последните минути, когато ни хванаха на контраатака, отборът игра добре в защита. Поредна наша грешка - от нищото ни вкарват гол. Отборът се развива, играе хубав футбол. Просто трябва да показваме повече характер в тези мачове. Това ни е проблем, трябва да работим от първата до последната минута да играем по един и същи начин. В оставащите срещи трябва да покажем, че тези грешки са били случайни."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦСКА, ЦСКА 1948

Още новини по темата

ЦСКА зашлеви "Лудогорец" втори път за 4 дни
03 Май 2026

"Левски" успя! "Сините" са с титлата след 17 години пауза
02 Май 2026

ЦСКА ще се раздели с над 6500 евро след успеха над "Лудогорец"
01 Май 2026

ЦСКА досъсипа сезона на "Лудогорец"
29 Апр. 2026

БФС смени реферите за реванша утре под натиска на ЦСКА
28 Апр. 2026

ЦСКА настоя да бъдат сменени реферите на реванша с "Лудогорец"
27 Апр. 2026

Феновете на ЦСКА снеха доверието от Христо Янев
26 Апр. 2026

"Левски" постигна шампионски обрат срещу ЦСКА
25 Апр. 2026

"Лудогорец" и ЦСКА се измъкнаха "сухи" след грозните сцени
23 Апр. 2026

ЦСКА обърна за две минути "Лудогорец" за Купата
21 Апр. 2026

"Левски" и ЦСКА се оказаха обичайните глобени след кръга
17 Апр. 2026

ЦСКА изравни драматично на "Левски" в полза на "Лудогорец"
13 Апр. 2026

Веласкес: Равенство с ЦСКА ще е лош резултат за нас
11 Апр. 2026

Младок спаси ЦСКА от провал срещу аутсайдера
08 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса