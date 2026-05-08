ЦСКА изхвърли "Лудогорец" от Топ 3

SPORTAL.BG Мохамед Брахими е в прегръдката на съотборниците си в ЦСКА, след като току-що е отбелязал оказалото се единствено попадение в дербито срещу "ЦСКА 1948" в Бистрица.

Довчерашният хегемон в българския футбол "Лудогорец" вече се намира извън челната тройка на първенството. Разградчани се смъкнаха на четвърта позиция във временното класиране, след като в откриващия мач от 33-тия кръг в първата четворка ЦСКА победи "ЦСКА 1948" с 1:0 като гост и се изкачи на второ място.

Единствения гол на стадиона в Бистрица отбеляза Мохамед Брахими, който се разписа в 58-ата мин. след нескопосано отиграване в защитата на домакините. През първото полувреме "1948" можеше да поведе, но поделеният лидер в голмайсторската листа на Първа лига Мамаду Диало уцели лявата греда зад Фьодор Лапоухов с мощен диагонален шут от двайсетина метра.

В края на срещата второ попадение за гостите беше отменено заради засада на автора му - Йоанис Питас. Въпреки това "армейците" удържаха преднината си и записаха пета победа от пет изиграни мача като гост в "червеното" дерби, откакто двата отбора с името на ЦСКА съжителстват в елитната ни дивизия.

С актив от 62 т. тимът от Борисовата градина измести съименника си от втората позиция в класирането благодарение на по-добри показатели в директните срещи. Теоретично "Лудогорец" (60 т.) може да задмине и двата ЦСКА, ако утре успее да победи новия шампион "Левски" (76 т.) при гостуването си на ст. "Георги Аспарухов" в София.

Това ще е мачът, след който "сините" ще получат своя трофей и официално ще бъдат коронясани с 27-ата титла в клубната история. Очаква се преди началото разградчани, които бяха несменяем №1 през последните 14 години, да направят шпалир в дома на столичани.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен както от видяното от отбора си тази вечер, така и от постигнатото израстване през последните месеци, откакто той е начело:

"Доволен съм много от вторите 45 минути. В първите трябваше да коригираме някои неща. От старанието на момчетата съм доволен, от начина, по който се вложиха, и от резултата най-много. 1:0 е идеален резултат и трябва да продължим да правим това, което правим и в момента. Спомням си когато дойдох, къде беше отборът и какво беше самочувствието му. Излязохме по най-добрия начин от много тежка ситуация. Работата, която вършим, не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат. Надявам се да се абстрахираме от всичко и да се фокусираме върху това да играем в Европа."

Наставникът на "ЦСКА 1948" Александър Александров беше на другия полюс на емоциите:

"Може да разделим мача на две части. Преди гола ние бяхме по-добрият отбор. Във втори пореден мач губим след индивидуална грешка. След гола паднахме психически и нищо не ни се получи. Като изключим последните минути, когато ни хванаха на контраатака, отборът игра добре в защита. Поредна наша грешка - от нищото ни вкарват гол. Отборът се развива, играе хубав футбол. Просто трябва да показваме повече характер в тези мачове. Това ни е проблем, трябва да работим от първата до последната минута да играем по един и същи начин. В оставащите срещи трябва да покажем, че тези грешки са били случайни."