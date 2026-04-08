Младок спаси ЦСКА от провал срещу аутсайдера

ЦСКА за малко не се изложи срещу последния в класирането "Монтана", но в крайна сметка спечели с 1:0 като гост в първия мач от XXIX кръг на Първа лига. Това стана след гол на резервата Петко Панайотов в допълнителното време. 20-годишният младежки национал вкара в петата минута след изтичането на редовните 90. Той вкара в долния десен ъгъл на вратата, пазена от Марсио Роса, а асистенцията бе на Джеймс Ето'о.

Преди това гостите от София играха много лежерно, явно с мисълта, че победата срещу опашкаря е в кърпа вързана. Съответно играта не се получаваше, липсваха и достатъчно сериозни положения. А и домакините от "Монтана" не се престараваха с бързането, с мисъл да печелят време.

В крайна сметка измъчената победа дори качи ЦСКА на третото място, като тимът е вече с 55 точки и измести "ЦСКА 1948" (53), който в петък приема "Ботев" (Вр). Начело е "Левски" с 66, пред "Лудогорец" с 59, като и двата отбора играят утре.

Монтана - ЦСКА 0:1 /репортаж/ Date: 08-04-2026

Треньорът на "Монтана" Атанас Атанасов заяви след загубата: "Всеки един мач, който загубим влияе негативно. Ние сме 9 човека в наказателното поле и оставяме човека за удар. Оставяме нападателя да се обърне и да подаде. Ние си имахме ситуации, които не можахме да реализираме, те и ЦСКА нямаха много пред нашата врата. Равностоен мач, който ЦСКА имаше шанс да спечели в края. Нашият отбор има потенциал. С цената на всичко ще се постараем да имаме шанс да се борим за спасение. Три мача съм тук, в които не заслужаваме да загубим, но губим."

Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира: "Старахме се да упражним натиск, да имаме контрол върху топката, да създаваме положения. Срещнахме един много добре групиран отбор в защита. Не ни позволиха да имаме много пространства. На моменти дори нямахме решения за това как да пробием техния блок. Постигнахме много добра победа, която ни дава много добра енергия и ние ще я използваме в следващите мачове. Искаме да бъдем колектив, да не блестят отделни индивидуалности, да се вижда, че целият отбор се бори до последно, без значение пред какви трудности се изправя. Днес направихме точно това. Поздравявам отбора и Петко за гола и се надявам да разберем, че когато имаме този дух, сме много силен отбор. Три точки, които са много важни. Показваме на всички, че не се предаваме пред абсолютно нищо и никого."