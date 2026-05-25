"Лудогорец" изпусна директна квота за Европа без треньора си

Пер-Матиас Хьогмо вече не е треньор на "Лудогорец". Това обяви първо шведското издание "Афтонбладет", откъдето посочват като причина срива в отбора и неуспеха в първенството и в турнира за Купата на България, където разградският клуб се размина с трофеите.

Очаква се новината да бъде потвърдена и от "Лудогорец". Временен наставник ще е досегашният асистент - шведът Микаел Старе, който ще води отбора днес срещу ЦСКА и в евентуален бараж за Лигата на конференцията. От разградския клуб обаче не бързат да обявят освобождаването на Хьогмо и обясниха, че не води отбора тази вечер, понеже бил в отпуск.

Решението за Хьогмо е очаквано. Той бе назначен на 22 ноември м.г. и под негово ръководство "Лудогорец" постигна забележителни победи над "Селта" (3:2) и "Ница" (1:0) и завърши 3:3 с ПАОК. След това бе спечелена и Суперкупата на България, но след отпадането от "Ференцварош" в плейоф в Лига Европа последва постепенен спад във формата на отбора, завършил в очевиден срив - едва 2 победи в 10 мача в България.

Стигна се до ситуация отборът да не е сигурен дори за участието си в евротурнирите. "Лудогорец" се нуждаеше от задължителна победа тази вечер над ЦСКА, за да има шанс да си осигури директна квота за Лигата на конференцията.

Успехът дойде, макар и в сетния миг. Националът Ивайло Чочев вкара за 1:0 в четвъртата минута на допълнителното време.

Лудогорец - ЦСКА 1:0 /репортаж/ Date: 25-05-2026

По време на мача новият национал в ЦСКА Петко Панайотов улучи десния страничен стълб на вратата на "Лудогорец". В 62-ата мин. от столичния отбор поискаха дузпа, след като израелският защитник на разградчани Идан Нахмиас удари с бутони в гърдите голмайстора на ЦСКА Леандро Годой. След преглед с VAR не бе отсъдено нарушение, въпреки очевадната бруталност на влизането.

Победата на "Лудогорец" на практика се оказа само за статистиката, тъй като "ЦСКА 1948" успя да завърши в същото време 0:0 като домакин срещу шампиона "Левски" и събра също 67 точки, колкото и разградчани. "ЦСКА 1948" обаче има по-добър баланс в директните мачове и заради това завърши на второ място за пръв път в историята си, с което си спечели директна квота за Лигата на конференцията. "Лудогорец" остана трети в крайното класиране и ще играе в петък срещу "Локомотив" (Пд) в бараж за последното място за Лигата на конференцията.

Помощник-треньорът на "Лудогорец" Микаел Старе се въздържа да коментира уволнението на Хьогмо: "Пер е в отпуск за няколко дни заради семейни причини и за момента аз водя отбора. Работим много тясно свързани, затова не бе голямо предизвикателство. Това е много труден сезон за "Лудогорец". Важното е да завършим с успех и чувство на победители, да се класираме за европейските клубни турнири. В следващите дни ще се готвим за мача в петък. ЦСКА беше много по-добър от нас, играхме слабо. Нашият вратар спаси много положения. Направихме някои промени в тактиката след 30-ата минута и заиграхме по-добре."

Треньорът на ЦСКА Христо Янев пък не скри, че си е свършил работата и иска да остане на поста и през следващия сезон: "Видях много хубави неща. Трябва да поздравя момчетата за мача. Създадохме много ситуации. Нямахме шанс при завършващия удар. Имаше и тънки моменти, които обърнаха мача в полза на "Лудогорец". Имахме възможност да се подготвим, бяхме ги разузнали добре с тяхната тройка в защита. Смениха се след началото, противодействахме им добре, намирахме празните пространства. Не знам дали друг е създавал толкова положения на Лудогорец. Единствено съжалявам, че не вкарахме гол, с който да спечелим. Играем силно срещу "Лудогорец", който 14 години доминираше. Успяхме да покажем различно лице на ЦСКА срещу тях. Когато подписах, исках да направя така, че този клуб да радва тези, които го обичат и подкрепят, да сме доминиращ отбор. В мачовете с "Лудогорец" ни се получи - победихме ги два пъти, преодоляхме ги за Купата. Тук е мястото да благодаря на собственика и изпълнителния директор, на всички в клуба, които ме подкрепяха. Без тяхна помощ нямаше да стигнем до този обрат в първенството. Когато обединим енергията в клуба, може да се получат нещата. Когато подписах с ЦСКА, се разбрах, че трябва да свършим зададения план. Постигнахме този успех да играем в Европа. Оттук нататък ще седнем и ще говорим за това какво е планирал клубът."

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков заяви, че предстоят разговори с Янев, но акцентира върху спорната ситуация при влизането на Нахмиас срещу Годой. "Хората зад VAR трябва да си ударят два шамара пред огледалото. Това беше безобразие! Дузпа с червен картон, не просто дузпа. Всички трябва да знаят, че ще спазваме добрия тон, но няма да мълчим. Мога да дам конкретен пример и със ситуция, която беше в наша полза в Стара Загора с "Берое" - тогава президентът на футболния съюз взе решение - което бе прецедент, разбира се (б.ред. - на бъдат наказани реферите от този мач). Двубоят с "Левски" есента, двубоят със "Септември" - показва му се стоп кадър на вече стъпил крак, а нарушението е много преди това. Явно някой се страхува от ЦСКА и процесите, които се случват. Смятам, че наченките за добро представяне от съдийството бяха налице. Въпросът е, че имаше и изключения и дали това бягство от феърплея е умишлено. За мен това днес е умишлено. Те трябва да са слепи! Христо Янев продължава да бъде треньор, тепърва ще се уточняват много неща."

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес коментира след последния мач за сезона: "Още един ден, в който свалям шапка на играчите ми. Изключително отношение, изключително себераздаване. Това са невероятни момчета, оставиха си душата на терена, сякаш от този мач се решаваше дали ставаме шампиони. Мисля, че заслужавахме победата. Горд съм и с нашите привърженици. Георги Костадинов е невероятна личност, огромен професионалист, невероятен съотборник. Определено човек, който може да изпълнява всичко в професията футбол. Много го обичам. За мен беше удоволствие да съм му треньор. Семейството му може да е много гордо с това какъв професионалист и човек е. Губим един играч, но спечелихме спортен директор. Пожелавам му всичко най-хубаво в този нов етап от живота му. Ако трябва да поставя оценки от 1 до 10 - за футболистите, феновете, треньорския щаб и всички служители в клуба поставям 11. Трябва да счупя този таван."

Щастливият наставник на "ЦСКА 1948" Александър Александров каза след спечелването на историческото за клуба второ място: "Беше много труден мач. Изиграхме добър мач чисто тактически. Моите футболисти се раздадоха на 100%. Първото полувреме имахме добри моменти. Второто полувреме до 80-ата минута играхме много силно. Нормално последните минути да мислим да не допуснем гол. Поздравявам отбора, клуба, всички около клуба. Мисля, че е голям успех. Не е само моя заслугата. Искам да поздравя Иван Стоянов (б.ред. - предишният треньор) и неговия екип, които дадоха много за този отбор. Следва един дълбок анализ на изминалата година, да видим какво сме сбъркали, къде можем да подобрим, че следващата година да изглеждаме още по-добре."