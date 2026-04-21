ЦСКА обърна за две минути "Лудогорец" за Купата

Булфото Бразилецът от "Лудогорец" Руан Круз (в средата) е оставил зад гърба си Мохамед Брахими (на земята) и сънародника си от ЦСКА Давид Пастор (вляво) по време на първия 1/2-финален мач в Разград.

ЦСКА победи драматично "Лудогорец" с 2:1 в Разград в първи 1/2-финален мач в турнира за Купата на България. Това даде леко предимство за столичани преди реванша на 29 април, но те трябва само да съжаляват, че не спечелиха по-убедително.

Мачът започна добре за домакините. Квадво Дуа откри в 18-ата минута, след като преодоля първо Теодор Иванов, а след това прекара топката през краката на Факундо Родригес преди да открие за "Лудогорец".

След това обаче ЦСКА създаде по-чистите положения. Вратарят на разградчани Хендрик Бонман спаси след почивката много опасни удари на Макс Ебонг, Леандро Годой и Джеймс Ето'о на два пъти, като при втория камерунецът не успя да вкара почти на празна врата.

Същинската драма настъпи след 80-ата минута, при това много бързо. В 82-ата кипърският национал Йоанис Питас се възползва от закъсняла намеса на защитника на "Лудогорец" Йоанис Питас изравни, а в 84-ата Годой направи пълен обрат след грешка на Оливие Вердон.

Накрая надделяха нервите и се стигна до грозни сцени. Халфът на ЦСКА Бруно Жордао беше изгонен в петата минута на допълнителното време с втори жълт картон и ще пропусне дербито срещу "Левски" в събота, но трябва да е на линия за реванша идната седмица.

Веднага след това втори жълт картон получи и съотборникът му Анхело Мартино, което принуди ЦСКА да доиграе мача с 9 души. Аржентинецът също е аут за мача с "Левски".

Сега пред "Лудогорец" стои голямото предизвикателство все пак да спечели реванша и да стигне до финала. В противен случай разградчани са изправени пред опасността да завършат за пръв път сезон без трофей след влизането си в елитната дивизия през 2011 г., откогато спечелиха 14 поредни титли.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо се опита да запази оптимизма си, въпреки загубата. "Първото полувреме имахме добър потенциал, вкарахме хубав гол. Имаше възможност да ги надиграем и вкараме още. Бяхме близо до това да използваме и другите си шансове. Първите минути от второто продължихме в добро темпо, но ЦСКА взе контрола. Имахме много разстояние между линиите. Бонман направи страхотни спасявания, те бяха по-добри от нас в този период. Позволихме им да се сбият, да се сборят, да използват пространствата. Губехме топката прекалено лесно за нашия стандарт. Температурата определено се повиши в последните минути. Казах и на играчите - разочаровани сме, но сме наясно, че можем да спечелим като гости в София. Това е нов мач. Преди него имаме друг мач в събота в шамипоната (б.ред. - с "ЦСКА 1948"). Имаме нов мач, след това ще мислим за реванша", коментира норвежецът.

Колегата му от ЦСКА Христо Янев пък разбираемо бе много щастлив: "Духът на отбора е това, което преобрази всички нас. Бяхме непримири от първата до последната минута, въпреки негативния развой от първото полувреме. Това, което ни различава от всички останали в България и трябва да го запазим. Не бих казал, че първото полувреме стояхме лошо на терена. Създадохме много добри ситуации, имахме страхотни преходи, но ни сполетя малшанс "Лудогорец" да поведе в резултата. Второто полувреме променихме малки детайли. Нещото, което се промени през второто полувреме бе тази непримиримост в играчите, за да постигнем резултат, който да ни даде малко по-добър резултат за реванша. Не знам откога нашият отбор не е демонстрирал такава доминация в 45 минути срещу отбор, който демонстрира такава доминация през последните 14 години. Феновете дадоха криле на отбора, дадоха енергия. Те са нашият наркотик. Насреща си имат хора, които са готови да умрат за тях."