"Локо" (Пд) поиска смяна на съдията за финала за Купата

БГНЕС От "Локомотив" (Пд) заподозряха Мариян Гребенчарски (на снимката) в симпатии и пристрастност към ЦСКА.

"Локомотив" (Пд) публично поиска смяна на назначения за рефер на финалния мач за Купата на България по футбол Мариян Гребенчарски. Двубоят срещу ЦСКА за трофея е утре от 19:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

От "Локо" (Пд) излязоха със становище/искане до БФС, в което изразяват притеснения от факта, че Гребенчарски може да е фен на "червените". Те цитират "появили се публични данни и информации в социалните мрежи, които пораждат сериозни съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на съдията към ЦСКА".

"Независимо дали подобни твърдения отговарят изцяло на действителността, самото наличие на подобни обществени съмнения създава риск за:

– компрометиране на общественото доверие в честността на финала;

– допълнително напрежение върху самия съдия;

– създаване на психологически натиск, който може да повлияе върху качеството и обективността на отсъжданията по време на двубоя", се изтъква в становището.

Пловдивският клуб заявява също така, че "в предходен случай съдията Мариян Гребенчарски вече е бил обект на обществено напрежение в двубой между "Левски" и ЦСКА. Това допълнително засилва усещането за необходимост от превантивно решение и в настоящия случай".

Затова настояват да бъде преразгледано назначението на главния съдия и да бъде определен друг.

Интересна ще е реакцията на Съдийската комисия, която сама създаде предпоставки за бъдещи искания за смяна на рефери, след като на 28 април отмени наряда на Георги Давидов като главен рефер на реванша от 1/2-финала за Купата на България между ЦСКА и "Лудогорец" по искане на "червените". Тогава вместо Давидов бе назначен да ръководи мача Геро Писков.

По-късно днес от "Локо" (Пд) ще дадат и пресконференция, посветена на предстоящия финал, на която ще изнесат и повече подробности по искането си.