Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Локо" (Пд) поиска смяна на съдията за финала за Купата

Пловдивчани подозират Мариян Гребенчарски в пристрастие към другия финалист - ЦСКА

Днес, 10:48
От "Локомотив" (Пд) заподозряха Мариян Гребенчарски (на снимката) в симпатии и пристрастност към ЦСКА.
БГНЕС
От "Локомотив" (Пд) заподозряха Мариян Гребенчарски (на снимката) в симпатии и пристрастност към ЦСКА.

"Локомотив" (Пд) публично поиска смяна на назначения за рефер на финалния мач за Купата на България по футбол Мариян Гребенчарски. Двубоят срещу ЦСКА за трофея е утре от 19:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

От "Локо" (Пд) излязоха със становище/искане до БФС, в което изразяват притеснения от факта, че Гребенчарски може да е фен на "червените". Те цитират "появили се публични данни и информации в социалните мрежи, които пораждат сериозни съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на съдията към ЦСКА".

"Независимо дали подобни твърдения отговарят изцяло на действителността, самото наличие на подобни обществени съмнения създава риск за:
– компрометиране на общественото доверие в честността на финала;
– допълнително напрежение върху самия съдия;
– създаване на психологически натиск, който може да повлияе върху качеството и обективността на отсъжданията по време на двубоя", се изтъква в становището.

Пловдивският клуб заявява също така, че "в предходен случай съдията Мариян Гребенчарски вече е бил обект на обществено напрежение в двубой между "Левски" и ЦСКА. Това допълнително засилва усещането за необходимост от превантивно решение и в настоящия случай".

Затова настояват да бъде преразгледано назначението на главния съдия и да бъде определен друг.

Интересна ще е реакцията на Съдийската комисия, която сама създаде предпоставки за бъдещи искания за смяна на рефери, след като на 28 април отмени наряда на Георги Давидов като главен рефер на реванша от 1/2-финала за Купата на България между ЦСКА и "Лудогорец" по искане на "червените". Тогава вместо Давидов бе назначен да ръководи мача Геро Писков.

По-късно днес от "Локо" (Пд) ще дадат и пресконференция, посветена на предстоящия финал, на която ще изнесат и повече подробности по искането си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Локомотив Пловдив, ЦСКА

Още новини по темата

"Левски" би и титулярите на ЦСКА в последното дерби за сезона
16 Май 2026

Треньорът на "Левски": Дербито с ЦСКА ще е по-различно от предните
15 Май 2026

"Левски" завърши сезона без нито една победа над "Лудогорец"
13 Май 2026

ЦСКА изхвърли "Лудогорец" от Топ 3
08 Май 2026

ЦСКА зашлеви "Лудогорец" втори път за 4 дни
03 Май 2026

"Локомотив" победи 10 души от "Ботев" в дербито на Пловдив
03 Май 2026

ЦСКА ще се раздели с над 6500 евро след успеха над "Лудогорец"
01 Май 2026

"Локомотив" (Пд) стигна третия си финал за 7 години
30 Апр. 2026

ЦСКА досъсипа сезона на "Лудогорец"
29 Апр. 2026

БФС смени реферите за реванша утре под натиска на ЦСКА
28 Апр. 2026

ЦСКА настоя да бъдат сменени реферите на реванша с "Лудогорец"
27 Апр. 2026

Феновете на ЦСКА снеха доверието от Христо Янев
26 Апр. 2026

"Левски" постигна шампионски обрат срещу ЦСКА
25 Апр. 2026

"Лудогорец" и ЦСКА се измъкнаха "сухи" след грозните сцени
23 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса