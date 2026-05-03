"Локомотив" победи 10 души от "Ботев" в дербито на Пловдив

"Локомотив" (Пд) спечели първото от двете градски дербита срещу "Ботев" от втората фаза на първенството. "Черно-белите" победиха с 2:0 големия си съперник в мач от XXXII кръг и II кръг от втората фаза, при това насред стадион "Христо Ботев".

Герой за "Локомотив" стана нидерландецът Жоел Зварц, който вкара и двата гола. В 18-ата минута той откри с глава след центриране на Каталин Иту, а в третата минута на допълнителното време удвои след пас на Тодор Павлов.

"Ботев" също вкара - в 74-ата мин. бразилецът Франклин Маскоте засече топката с глава, но попадението бе отменено заради засада.

Решаваща за развоя на мача обаче бе ситуация в 15-ата минута, при която Емерсон Родригес ("Ботев") получи червен картон за удар в лицето на Лукас Риян. Така "Ботев" трябваше да играе с 10 души в продължение на около 80 минути (с допълнителното време).

С днешния успех "Локомотив" излезе начело във втората група от първенството, т.е. на пето място, с актив от 49 т., изпреварвайки с 1 т. "Черно море". Именно петата позиция дава право на плейоф с четвъртия от първата група за място в квалификациите на Лигата на конференцията през следващия сезон. Победата в градското дерби е и отличен завършек на седмицата за "Локомотив", който в четвъртък се класира и за финала за Купата на България.

ОТЗИВИ

Доволният треньор на "Локомотив" Душан Косич каза след успеха: "Магически ден за нашия клуб. Дори късметът бе на наша страна. Изиграхме добър мач, надявахме се преди началото да вземем добър резултат. Изключително специален мач за нашия клуб и за целия Пловдив. Щастлив съм, че съм част от това дерби и този клуб. Спортният шанс бе на наша страна. Вкарахме два много красиви гола. Индивидуалните качества на Жоел са много важни за победата. Имахме човек повече на терена, но на моменти страдахме. Нямаме много време да празнуваме, тъй като идват следващите мачове. "Ботев" е добър отбор, имат добри футболисти, активизираха се през второто полувреме. Имат високи играчи и центриранията им донесоха някои проблеми за нас. Не можем да сме напълно доволни, имаме накъде да се развиваме. Трябва да мислим ден за ден, тренировка за тренировка и да живеем за тези моменти, които да споделяме с нашите фенове. Живеем за това."

Героят за "Локомотив" Жоел Зварц заяви: "След червения картон имахме повече пространство, владеехме топката повече. Успях да отбележа за 1:0. След това видяхте - изиграхме добър мач, имахме добри положения през второто полувреме. И те успяха да създадат положения, но отбелязахме втори гол и победихме. Ние сме на финал за Купата. Чака ни много труден финал срещу ЦСКА, но искаме да спечелим този мач и Купата. Гледаме и към петото място. Благодаря на феновете за подкрепата в днешния мач. Гостуващият сектор беше препълнен. Помогнаха, когато беше трудно. Знаем, че винаги ще са зад нас - и на финала за Купата."

Наставникът на "Ботев" Лъчезар Балтанов коментира: "Днес всичко се обърка и всичко отиде на вятъра. Необмислената постъпка на Емерсон не я приемам. Искам да поздравя момчетата за тяхната реакция през второто полувреме. Те показаха дух, воля. Успяхме да се върнем с този гол, който беше отменен. Губи се емоцията с тези решения. Не знам дали е засада, или не - много тънка ситуация. Планът ни беше, че "Локомотив" ще притежава повече топката, но то се получи обратното. Накрая изглеждаше така, че все едно те са с 10 човека. Сигурен съм, че ако ни бяха зачели гола, цялата тази емоция щеше да ни доведе до втори гол. Всичко се обърка - червеният картон, контузията на Тошко (б.ред. - Неделев). Има и такива мачове. Дерби, неприятно е за всички. Всеки искаше да спечели този мач. Неделев има проблем с коляното. Николай Минков му изтича договорът и може би ще търси предизвикателство някъде другаде."