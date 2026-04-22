"Локомотив" (Пд) докосва осмия си финал за Купата

Диема спорт/стопкадър Треньорът на "Арда" Александър Тунчев (вдясно) и асистентът му Веселин Минев гледат отчаяно след автогола на Димитър Велковски, с който загубата на тима им от "Локомотив" беше оформена на 0:4.

"Локомотив" (Пд) е най-близо до финал за Купата на България от всички останали 1/2-финалисти. Пловдивчани разгромиха с 4:0 "Арда" в Кърджали в първи 1/2-финален мач и така реваншът на 30 април ще е по-скоро протоколен.

До почивката нищо не предвещаваше подобен развой. Двата тима се оттеглиха след 0:0 в първата част, като единствената по-сериозна ситуация бе в 10-ата минута, когато Уилсон Самаке ("Арда") излезе сам срещу вратаря на гостите Боян Милосавлиевич, но не улучи вратата.

През втората част "Локомотив" започна да бележи безответно. В 51-ата минута румънецът Каталин Иту откри след центриране от свободен удар на Парвизджон Умарбаев. В 63-ата Севи Идриз удвои след грешка в защитата на "Арда", а в 89-ата той асистира на Георги Чорбаджийски, който направи 3:0. Между второто и третото попадение Лъчезар Котев ("Арда") улучи напречната греда в 86-ата минута. А във втората минута на допълнителното време Димитър Велковски влоши още повече положението на домакините, след като си отбеляза автогол.

В самия край венецуелският защитник на "Локомотив" Адриан Кова си изкара втори жълт картон за бавене на играта и така си осигури да бъде наказан само за един мач, а не за два, колкото трябваше да е заради първия му жълт картон в мача, който му бе девети за сезона.

Така "Локомотив" вече мисли за осмия финал в турнира за Купата на България в историята си. До момента пловдивчани са печелили трофея два пъти - през 2019 и 2020 г.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев бе крайно разочарован след загубата: "Това е мачът, в който направихме най-много подаръци. "Локомотив" се възползва по най-добрия начин от това нещо. Ние и през второто полувреме създадохме ситуации. 1:0 за "Локо" не бе кой знае какъв проблем. Тези детински грешки, които допуснахме, повлияха много негативно на целия отбор. Днес просто във фаза защита не се представихме по най-добрия начин, все едно се бяхме събрали днес за първи ден. Има още един мач. Тепърва започват плейофите, не трябва да навеждаме глави. Трябва сами да излезем от тази ситуация, няма кой да ни помогне."

Доволният наставник на "Локомотив" Душан Косич каза: "Днес имахме страхотен ден. Бяхме много дисциплинирани, изиграхме хубав двубой. Каквото ни предложи двубоя, ние бяхме ефективни, за да се възползваме от това. Донякъде изненадахме и себе си. Предстои ни важен мач сега за първенство, после реванш. "Арда" може би имаше лош ден, но в никакъв случай не можем да подценяваме отбора преди реванша. През втората част отбелязахме голове в точен момент. Борим се и за петото място. Искаме да сме фокусирани във всеки мач."